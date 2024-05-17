За що штрафують тих, хто самостійно прийшли до ТЦК: пояснення юриста

Навіть за добровільної явки до ТЦК громадяни можуть отримати штраф за порушення правил військового обліку, адвокат Роман Сімутін чітко пояснив причину.

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Чи можна отримати штраф, якщо сам прийшов до ТЦК - пояснення адвоката / колаж Главред, фото УНІАН

Навіть у разі добровільної явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (у просторіччі - військкомат) громадяни України можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку. Відомий адвокат Роман Сімутін пояснив, у яких випадках це можливо.

За його словами, постанова Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року затвердила порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Згідно з пунктом 23 цієї постанови - у разі зміни адреси, місця проживання або інших персональних даних громадяни зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку.

Якщо після 5 січня 2023 року (дата набрання чинності постановою) громадянин:

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а) не перебував на військовому обліку в ТЦК, але підлягав взяттю на облік;

б) перебуває на військовому обліку, але після 5 січня 2023 року змінював свої персональні дані і в семиденний строк не повідомив про це ТЦК.

То в таких випадках є формальна підстава для притягнення громадянина до відповідальності за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, ймовірно, із застосуванням підвищених штрафів.

І не важливо, каже Сімутін, що такий громадянин прийшов до ТЦК і СП на оновлення своїх персональних даних у 60-денний термін до 18 липня нинішнього року.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація 2024 в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що таке ВІН-код і як його отримати під час нового військового обліку в Україні з 18 травня. Під час оновлення даних у ТЦК і СП військовозобов'язаним у військовий квиток наклеюють унікальний штрихкод. Главред з'ясував, для чого він потрібен.

Також раніше Главред розповів, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК. В Україні з 18 травня буде змінено порядок і правила проведення мобілізації та військового обліку. Главред з'ясував, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК і СП.

До того копи розповіли, скількох ухильників доставили до ТЦК у Києві. У Києві поліція продовжує активно вишукувати й доправляти в ТЦК і СП людей за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

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