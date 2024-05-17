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За що штрафують тих, хто самостійно прийшли до ТЦК: пояснення юриста

Дмитро Відоменко
17 травня 2024, 18:51
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Навіть за добровільної явки до ТЦК громадяни можуть отримати штраф за порушення правил військового обліку, адвокат Роман Сімутін чітко пояснив причину.
Мобілізація, військкомат
Чи можна отримати штраф, якщо сам прийшов до ТЦК - пояснення адвоката / колаж Главред, фото УНІАН

Навіть у разі добровільної явки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (у просторіччі - військкомат) громадяни України можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку. Відомий адвокат Роман Сімутін пояснив, у яких випадках це можливо.

За його словами, постанова Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року затвердила порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Згідно з пунктом 23 цієї постанови - у разі зміни адреси, місця проживання або інших персональних даних громадяни зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку.

Якщо після 5 січня 2023 року (дата набрання чинності постановою) громадянин:

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  • а) не перебував на військовому обліку в ТЦК, але підлягав взяттю на облік;
  • б) перебуває на військовому обліку, але після 5 січня 2023 року змінював свої персональні дані і в семиденний строк не повідомив про це ТЦК.

То в таких випадках є формальна підстава для притягнення громадянина до відповідальності за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, ймовірно, із застосуванням підвищених штрафів.

І не важливо, каже Сімутін, що такий громадянин прийшов до ТЦК і СП на оновлення своїх персональних даних у 60-денний термін до 18 липня нинішнього року.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація 2024 в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що таке ВІН-код і як його отримати під час нового військового обліку в Україні з 18 травня. Під час оновлення даних у ТЦК і СП військовозобов'язаним у військовий квиток наклеюють унікальний штрихкод. Главред з'ясував, для чого він потрібен.

Також раніше Главред розповів, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК. В Україні з 18 травня буде змінено порядок і правила проведення мобілізації та військового обліку. Главред з'ясував, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК і СП.

До того копи розповіли, скількох ухильників доставили до ТЦК у Києві. У Києві поліція продовжує активно вишукувати й доправляти в ТЦК і СП людей за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

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