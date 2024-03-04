Зʼявилось перше підтвердження застосування ЗСУ французьких AASM в Авдіївці

На цю авіабомбу кріпиться спеціальний комплект, який перетворює її на високоточну.

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ЗСУ "скинули" на окупантів нові "гостинці" / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Інстаграм Ліберових

Збройні сили Україні завдали удару по скупченню росіян в районі Авдіївського "коксохіму" французькими керованими 250-кг авіабомбами AASM Hammer. Це перше зафіксоване застосування Україною цими засобами ураження, пише Clash Report.

На опублікованих виданням кадрах видно, що для коригування і фіксації удару ЗСУ задіяли БПЛА.

Як пише Defense Express, перше повідомлення про намір Франції передати Україні ці авіабомби зʼявилось лише в середині січня 2024 року.

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"Тоді ж і заявлявся темп, з яким Париж був готовий передавати нам таке озброєння - півсотні керованих авіабомб на місяць, або ж 600 одиниць на рік. Це насправді значний обсяг, якщо врахувати наявні дані по можливому запасу бомб AASM Hammer в розпорядженні збройних сил Франції", - зауважують аналітики.

Що таке AASM Hammer

Це аналог американського JDAM, і це також звичайна авіабомба, на яку кріпиться комплект, котрий перетворює цю зброю на високоточну.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Заяви Франції щодо України та обіцянки

Під час українського саміту в Парижі 26 лютого французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все" , - заявив Макрон.

Потім він оголосив про коаліцію для постачання в Україну ракет великої дальності, заявивши, що "країни НАТО повинні бути готові до нападу РФ за кілька років".

"Я зазначив, що більш-менш усі країни, представлені за цим столом, сказали... що загальний консенсус полягав у тому, що ми повинні бути готові за кілька років до нападу Росії на (ці) країни", - сказав президент Франції.

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