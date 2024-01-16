Юрист розкритикував електронний реєстр призовників: що з ним не так

В Україні можуть прийняти законопроект про Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних, резервістів і призовників.

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Юристи розкритикували електронний реєстр призовників / колаж: Главред, фото: УНІАН, PICRYL

В Україні прийняли законопроект №10062, який передбачає удосконалення єдиного електронного держреєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Зараз документ чекає другого читання. Однак законопроект розкритикував адвокат Ростислав Кравець у коментарі ТСН.

Суперечливі та незаконні норми

За словами адвоката, деякі норми в законі абсолютно суперечливі, незаконні і несуть загрозу національній безпеці країни. Вся справа в тому, що дані зможуть потрапити в руки ворога при нагоді кібератаки.

Він пояснює простими словами, що реєстр, який хоче створити влада, матиме вичерпну особисту інформацію українців, яка зберігатиметься невідомо де.

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"Вносяться дані в один реєстр з усіх інших реєстрів, однак насправді там буде про всіх громадян України, не тільки військовозобов'язаних. При цьому інформації занадто багато – про здоров'я, про освіту, про майновий стан", - пояснив юрист.

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Також адвокат акцентує увагу на тому, що внесення особистих даних військовозобов'язаних у такій кількості до Єдиного цифрового реєстру немає в жодній країні в світі. При цьому, за допомогою міжнародного суду людина може вимагати видалення своєї персональної інформації із загального доступу.

Ростислав Кравець додав, що в Україні не вимагають згоди людей на обробку персональної інформації, а Міноборони і Генштаб, у свою чергу, дане рішення підтримали.

У разі прийняття закону, в реєстрі зберуть наступні дані військовозобов'язаних у віці від 17 до 60 років:

прізвище;

власне ім'я (всі власні імена);

по батькові (при наявності);

дата народження;

місце народження;

стать;

номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти;

дані про статус ветерана війни;

місце проживання / місце перебування;

відомості про батьків / усиновителів, опікунів, піклувальників та інших представників;

дані про сімейний стан і членів сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові);

відомості паспорта внутрішнього і зарубіжного (серія, номер, дата видачі, що видав орган, термін дії);

інформація про громадянство;

дані про документи, що підтверджують смерть громадянина або визнання особи померлою / безвісти зниклою;

інформацію про визнання особи недієздатною / поновлення дієздатності;

дані про зайнятість (код підприємства / місце роботи / посада);

ідентифікаційний код;

відцифроване обличчя;

інформацію про дату та мету виїзду за кордон та дату повернення;

дані про освіту та спеціальності;

інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру);

дані про розгляд судом справи, вирок, який вступив в силу Закону.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий законопроект повернули на доопрацювання. Рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабінету Міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду та військового керівництва. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також, в новому і гучному законопроекті про мобілізацію в Україні був пункт Про внесення ухильників в базу боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу питань. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

Крім іншого, в Україні можуть прийняти рішення про зняття броні від мобілізації для діючих депутатів і вилучення цієї норми із законопроекту. Про це розповіли в редакції РБК-Україна.

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