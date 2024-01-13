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Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів: про що це говорить

Єлизавета Бельмас
13 січня 2024, 15:53
Депутатів мобілізуватимуть?
Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів
Із законопроекту про мобілізацію можуть прибрати бронь для депутатів / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні можуть прийняти рішення про зняття броні від мобілізації для діючих депутатів та вилучення цієї норми із законопроекту. Про це розповіли в редакції РБК-Україна.

Як вже відомо, резонансний законопроект про мобілізацію був відправлений на доопрацювання в Міністерство оборони після того, як його відкликав уряд.

Згідно з даними редакції РБК-Україна, в планах у тих, хто розробив законопроект є часткове пом'якшення норм, проте в цілому концепція може не змінитися.

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За словами одного з депутатів від "Слуги народу", залишиться зокрема норма про обмеження для ухильників. Вся справа в тому, що поки незрозуміло, як розширити базу мобілізованих без каральних заходів для ухильників.

Також він додав, що в законопроекті, крім іншого, можуть прибрати норму про броні для депутатів і чиновників.

"Очевидно, будемо прибирати бронь для депутатів і чиновників, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу в цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє", - сказав депутат.

При цьому, радіти демократичному підходу до мобілізації громадянам поки рано. Норма про бронь для нардепів вже є в законодавстві, а саме - в законі "Про статус народного депутата". Виходить, із законопроекту про мобілізацію приберуть лише "дубль" норми, яка вже і так прописана в українському законодавстві, а слідчо - ніхто не буде мобілізувати членів уряду.

Також, уникаючи ажіотажу і зайвої "радості" акцентує на цьому увагу і всім відома скандальна Мар'яна Безугла. На свій сторінці у Фейсбук вона написала:

"Спокійно! Не панікуйте! Забирається дублювання. Ваші права прописані окремою статтею в Законі "Про статус народного депутата України", - звернулася вона до обурених колег.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, новий законопроект повернули на доопрацювання. Рішення повернути законопроект про мобілізацію Кабінету Міністрів України, щоб його допрацювали, було спільною позицією парламенту, уряду та військового керівництва. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Також, радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував перспективи прийняття нового закону про мобілізацію. Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, законопроект про мобілізацію буде прийнятий в будь-якому випадку.

Крім іншого, в новому і гучному законопроекті про мобілізацію в Україні був пункт про внесення ухильників в базу боржників. Ця ідея викликала у багатьох масу питань. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський поставив крапку в цьому питанні.

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мобілізація війна в Україні
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