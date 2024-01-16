Рада ухвалила законопроєкт щодо цифровізації армії України: що зміниться

Законопроєкт передбачає створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних.

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У ВРУ розглянуть законопроєкт про цифровізацію української армії / колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Сьогодні, 16 січня, Верховна Рада України прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Рішення підтримали 249 народних депутатів.

У своєму Telegram депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт ухвалили після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок.

Вважається, що законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану" сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат.

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Що відомо про законопроєкт №10062

Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури).

Прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників.

Прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська.

Посилиться захист даних від кібер-атак ворога тощо.

Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Завдяки Законопроєкту буде створено реєстр військовозобов’язаних, військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Нагадаємо, що 100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ. Комітет ВР з питань національної безпеки й оборони напрацював пропозиції. Михайло Цимбалюк вважає, що чинні народні депутати України мають підлягати мобілізації.

Олександр Мусієнко розповів, коли будуть мобілізувати "обмежено придатних". Він вважає, що придатність до служби встановлюється відповідно до постанов Кабінету міністрів та наказів Міноборони та Міністерства охорони здоровʼя.

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