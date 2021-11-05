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Ярош розповів, що на фронті відбувається зараз і коли чекати чергової ескалації

5 листопада 2021, 10:11

Володимир Путін "качає" Україну зсередини, тому буде чергова гібридна ескалація, заявив глава Української добровольчої армії.

Ярош
Дмитро Ярош спрогнозував, коли чекати ескалації на Донбасі / УНІАН

Керівник Української добровольчої армії, радник головнокомандувача Збройними силами України Дмитро Ярош прогнозує чергову гібридну ескалацію, хоча на даний момент ситуація на фронті поки що стабільна.

"Є часткові загострення на певних ділянках, вони постійно перекидають танки, ствольну і реактивну артилерію, бойові броньовані машини. По всій лінії фронту така активність відбувається, але чогось стратегічно важливого в даний момент ми не спостерігаємо ані на Сході, ані по периметру кордону", - повідомив Ярош в інтерв'ю Радіо НВ.

Він нагадав, що, за даними розвідки, загострення збройного конфлікту на Донбасі слід очікувати взимку.

"Хоча українське Головне управління розвідки заявляє про те, що на грудень-січень можливі всілякі варіанти: загострення тощо. Ми бачимо, що [президент РФ Володимир] Путін качає Україну зсередини, тому думаю, що це буде чергова гібридна ескалація", - зазначив Ярош.

читайте такожЧи є путінські війська біля кордонів України - відповідь прикордонниківТакож глава УДА прокоментував застосування українськими військовими безпілотника Байрактар в ударних цілях. Ярош вважає це правильним рішенням. За його словами, у разі необхідності БПЛА й надалі використовуватимуться для протидії російській агресії.

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"Передусім [перше застосування Байрактара] означає, що наше командування адекватно сприймає ті загрози, які виходять від російських терористичних військ, і готове для захисту життів українських військовослужбовців наносити удари всім озброєнням, яке є в Збройних силах України. Це дуже правильне рішення. Удар був нанесений не по мирних районах, як люблять росіяни про це кричати на своїх гавкучих телеканалах. Удар було завдано по артилерійській батареї Д-30, що веде вогонь по українській землі. Я знаю, що ухвалено рішення: у разі необхідності [Байрактари] будуть задіяні знову", — розповів Ярош.

Як повідомляв Главред, начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала заявив, що у разі загрози з боку Росії на Донбасі ЗСУ застосують всю наявну зброю, а не лише безпілотники Bayraktar.

Застосування Україною БПЛА на Донбасі

Український волонтер Роман Донік 26 жовтня повідомив про те, що ЗСУ застосували безпілотник Bayraktar на Донбасі. Війська відповіли на дії російських гібридних військ "ДНР", які обстріляли позиції ООС у напрямку Гранітного. Було знищено ворожу гармату.

У штабі операції об'єднаних сил підтвердили факт застосування безпілотного літального апарату Bayraktar на Донбасі. Українські військові заявили, що російські бойовики з гаубиць Д-30 обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного. Поранення отримали двоє українських військових, один з них загинув. За наказом головнокомандувача військ Валерія Залужного в ситуації був задіяний безпілотник Bayraktar.

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв сказав, що безпілотні літальні апарати Bayraktar розміщені не лише на Донбасі, але і в північних і південних регіонах країни. Україна готова застосовувати БПЛА в будь-який час доби і в бойових умовах.

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