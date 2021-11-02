Ярош отримав високу посаду: ексглава Правого сектора став радником головкома ЗСУ

Дмитро Ярош анонсував спільну роботу з Валерієм Залужним.
Командувач Української добровольчої армії, колишній лідер руху Правий сектор Дмитро Ярош призначений радником головнокомандувача Збройними силами України.
Про це Ярош повідомив у своєму Facebook і опублікував спільне фото з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.
"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначено радником головнокомандувача Збройними силами України. Дякую за довіру! Разом переможемо!", - написав Ярош у Facebook у вівторок.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний розповів про готовність до звільненню територій, захоплених Росією.
Україна одного разу відновить суверенітет над усією своєю територією, в цьому їй допоможе "козацька і бунтівна кров", заявив він, повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
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Залужний повідомив, що військовослужбовці довели свою любов до країни проявивши готовність вмирати і вбивати за Україну, стримуючи російську агресію.
Таким чином, продовжив він, ЗСУ обов'язково зможуть відновити суверенітет країни.