Які об'єкти США дозволили Україні вражати зі своєї зброї у Росії: в ISW пояснили

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Сполучені Штати дозволили Силам оборони атакувати на території Росії лише ті підрозділи й об'єкти, які готуються завдати удару по території України або позиціях ЗСУ, або вже атакують їх.

У звіті ISW зазначається, що США все ще забороняють Збройним силам завдавати ударів по легітимних військових цілях на території РФ, що розташовані в зоні досяжності американських зенітних ракетних комплексів HIMARS.

У звіті послалися на нещодавні повідомлення Associated Press та Washington Post, в яких зазначається, що Пентагон усе ще забороняє ЗСУ атакувати російські військові об'єкти, які не вчиняють активних нападів на Україну та не готуються до нападу на її територію чи війська.

Однак, у звіті також нагадали заяву речника Пентагону Чарлі Дітца про те, що США дозволяють Україні стріляти з наданих реактивних систем залпового вогню HIMARS по території Росії, де російські війська атакують Україну, та що правила застосування наданої США зброї на російській території "не стосуються географії чи певного радіусу дії". 17 червня радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван аналогічно заявив, що "справа не в географії....".

Аналітики ISW пояснили заяви американських чиновників. Йдеться про ситуації, що якщо Росія атакує або має намір атакувати зі своєї території Україну, Збройним силам дозволяється завдати удару у відповідь з американської зброї лише по підрозділах, що атакують її з-за кордону.

В Інституті вивчення війни зазначили, що політика США, як і раніше, оберігає більшу частину російського безпечного простору від атак, оскільки забороняє українській армії запускати балістичні ракети ATACMS по будь-яких військових цілях на території Росії. При цьому в ISW уточнили, що жодна з великих російських військових авіабаз не розташована у зоні досяжності снарядів GMLRS (60-92 км), але багато з них перебувають у зоні досяжності ракет ATACMS (до 300 км).

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.