Бої за Очеретине: Сили оборони контратакували і відбили ряд позицій - комбат ЗСУ

Комбат ЗСУ зазначив, що Сили оборони України на деяких напрямках бойових дій перехоплюють ініціативу та вібивають противника з ряду позицій.

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Сили оборони перехоплюють ініціативу на деяких напрямках / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, deepstatemap

Сили оборони України змогли покращити оперативну ситуацію в районі населеного пункту Очеретине відбивши у російських окупантів ряд позицій на цьому напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив командир батальйону ударних БпЛА Ахіллес 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

Федоренко підкреслив, що хоча армія РФ досягла певних тактичних успіхів у районі Очеретиного завдяки масованим штурмам, Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію та відбити деякі позиції у ворога.

"Тому зараз триває складна жорстка насичена бойова робота, але так чи інакше Сили оборони ситуацію не просто стабілізують, а на деяких напрямках перехоплюють ініціативу", – зазначає командир батальйону ударних БпЛА Ахіллес. відео дня

За словами Юрія Федоренка, російські війська наразі продовжують виконувати завдання, поставлене президентом РФ Володимиром Путіним, щодо окупації Часового Яру до 9 травня.

Він зазначає, що для досягнення цієї мети ворог намагається оточити місто, діючи з флангів, зокрема з боку Богданівки та Іванівського, щоб потім атакувати Часів Яр зав'язати вуличні бої.

Як пояснює командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес", враховуючи перевагу у живій силі ворогу надзвичайно важливо прорватися до міської забудови, оскільки так росіянам воювати набагато зручніше.

"Але за останній тиждень ворог тактичних успіхів на полі бою не мав. Сили оборони утримують усі позиції, які були за ними. Ба більше, фіксується покращення на передньому краї", – зауважує Юрій Федоренко.

Зокрема, українські військові використовують будь-яку можливість, щоб вибити ворога з деяких позицій.

Він додав, що штурмуючи Кліщіївку та Андріївку, противник намагається вирівняти фронт бойових дій та просунутись до водогінного каналу Донбас. Однак, навіть зважаючи на високу інтенсивність бойових дій, окупантам не вдається досягти успіху.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Сході - бої за Очеретине

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 115-а окрема механізована бригада ЗСУ відкидає звинувачення у провалі оборони біля Очеретиного в Донецькій області.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин зазначив, що ворогу вдалося прорватися і закріпитись в частині населеного пункту Очеретине в Покровському районі Донецької області.

За інформацією Bild, російським окупантам вдалося прорватися на північний захід від Авдіївки. Аналітик Юліан Рьопке стверджує, що ворожим силам вдалося продовжити наступ та просунутися на 3 км углиб позицій українських військ в районі селища Очеретине.

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