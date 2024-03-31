Ядерний удар стане більш імовірним: генерал - про наслідки передачі ATACMS

Генерал Маломуж вважає, що після передачі Україні ATACMS і F-16 російський диктатор Путін може почати погрожувати ядеркою.

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Путін погрожуватиме ядеркою після передачі Україні ATACMS / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред, скріншот з відео

Україна вже скоро може отримати далекобійні ракети ATACMSі західні винищувачі F-16. Російський диктатор Володимир Путін буде розлючений через це, внаслідок чого загостриться загроза "ядерного удару". Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж.

Незважаючи на те, що генерал вважає більш імовірним ядерний удар РФ у разі передачі цієї зброї Україні, водночас він не вірить у те, що Путін справді битиме "ядеркою".

"Путін буде просто активніше використовувати таку свою риторику, проводити ядерні навчання і, можливо, навіть розгортати ядерну зброю. Утім, я вважаю, що він не перетне межу і не піде на застосування ядерної зброї. Не тому що він не в змозі вести таку війну, а тому що він одразу отримає попереджувальний удар, а загинути він точно не хоче. Тому я вважаю, що ядерного удару не буде, Путін не наважиться на цей самовбивчий крок", - каже Маломуж. відео дня

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) - український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 до 2010 року, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної Ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Генерал додав, що Путін намагатиметься зберегти себе і свій диктаторський режим, тому буде змушений піти на переговори.

Що таке ATACMS / Инфографика Главреда

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Передача Україні ракет ATACMS - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні потужних балістичних ракет великої дальності після місяців прохань українських офіційних осіб. Спочатку поставлялися старі моделі ракет, середньої дальності, а тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії.

Також 12 березня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів, який включає артилерійські снаряди, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Це перший пакет озброєнь у 2024 році, фінансові засоби на нього були виділені з залишкових коштів, схвалених Конгресом раніше.

Раніше повідомлялося про імовірну передачу Україні далекобійних ракет ATACMS у рамках першого пакету допомоги від США за багато місяців.

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