Масований обстріл України: у ЗСУ розповіли про підлу тактику ударів РФ

Через комбіновану атаку РФ в Одеській області загорівся об'єкт енергетики.

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Росіяни застосовують комбіновані атаки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Ворог випробовує українські системи ППО комбінованими атаками. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Росіяни спочатку атакують дронами та балістикою, після чого запускають крилаті ракети.

"Під час дронової атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали і ворожі удари ракетами, зокрема, по території Херсонської області ворог спрямував і балістичну ракету типу "Іскандер-М", і з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря спрямував Х-59, керовану авіаційну ракету, безпосередньо під час відпрацювання із дробової атаки", - каже Гуменюк. відео дня

Метою ворога в Одеській області були об'єкти енергетики. РФ запустила одразу багато дронів з акваторії Чорного моря. Однак українським силам вдалося доволі результативно відпрацювати. Знищити вдалося 8 дронів, уламки одного з них упали на територію енергооб'єкта, там почалася пожежа. Через це було знеструмлено об'єкт, а також ще близько 170 тисяч абонентів. Постраждалих там немає. Ще два дрони вдарили по законсервованому підприємству на території Херсонської області.

"Ракетами ворог намагався вразити очевидно по певних об'єктах, але все ж таки влучання відбулося на відкритій території. На щастя, люди теж не постраждали. Сам факт того, що ворог комбінує атаки дронові, балістичні та з використанням ракети авіаційного базування, свідчить про намагання виснажити системи ППО та здобути будь-які перемоги комбінованим способом", - додала речниця.

Хто така Наталя Гуменюк Наталія Гуменюк - український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Обстріл України 31 березня - останні новини за темою

У ніч на 31 березня Росія запустила рій ракет по Україні. Багато ракет летіли на захід України, через що Польща підняла літаки.

Повітряні сили України зафіксували пуски крилатих ракет із Ту-95МС. Моніторингові канали повідомляли про те, що в повітрі були щонайменше 3 борти. Ракети летіли в бік Львова та Івано-Франківської області.

У Збройних силах зазначили, що українськими силами було збито 9 крилатих ракет і 9 дронів. Загалом росіяни запустили по Україні 14 ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-9МС і 11 "шахедів".

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