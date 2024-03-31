Україна скоро опиниться "завалена" снарядами і готує найкращі гармати - Forbes

Україна отримала щонайменше 190 гаубиць M777. До 2023 року завдяки своїй точності вони стали одним із найкращих великокаліберних знарядь України.

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Залпів артилерії ЗСУ зараз не чути - триває відновлення після тривалого періоду дефіциту боєприпасів, спричиненого здебільшого зусиллями проросійського крила Республіканської партії Сполучених Штатів.

Боєприпаси нарешті почали знову постачати західні союзники ЗСУ - і Україна готує свої великі гармати. Готуються гаубиці М777, які переважно прибувають зі США. Про це пише західне видання Forbes.

За словами головкому ЗСУ Олександра Сирського, виробництво деяких деталей для таких гаубиць налагодили в Україні. Для відновлення кожної такої одиниці використовується 40% деталей і запасних частин українських підприємств.

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Це важливо, кажуть експерти, бо після відправки пошкодженої зброї іноземного виробництва для ремонту в інші країни її повернення затягнулося на місяці. Саме так в українських бригад виник дефіцит німецьких танків Leopard 2.

Також є інформація, що без американських боєприпасів, кількість боєприпасів, що вистрілюються українською артилерією, скоротилася з 10 тисяч до 2 тисяч на день за добу .Спікер нижньої палати Конгресу Майк Джонсон все ж пообіцяв винести на голосування питання про нову допомогу Україні на квітень 2024 року.

Якщо це станеться, уряд США може в терміновому порядку відправити в Україну сотні тисяч снарядів (і вони можуть почати надходити одночасно з щонайменше 1 млн снарядів, закуплених для України об'єднанням країн Заходу під патронатом Чехії). Україна також отримала останні кілька сотень тисяч із тих мільйонів снарядів, які Євросоюз обіцяв минулого року.

Усе це означає, що Україна незабаром може бути завалена артилерійськими боєприпасами, підсумовують експерти.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Дефіцит зброї в ЗСУ: останні новини за темою

Нагадаємо, що Україна може залишитися без ракет для ППО. У звіті ISW йдеться про те, що затримки з фінансуванням і постачанням зброї країнами Заходу можуть призвести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дасть змогу окупантам агресивніше бомбити українські міста.

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї Україною за рахунок російських грошей. Ідея використання доходів від заарештованих російських грошових коштів на користь України користується широкою підтримкою серед урядів країн ЄС. Але все ж для окремих держав це питання є вкрай гострим.

Експерти вважають, що нестачу боєприпасів для ЗСУ навряд чи вдасться "закрити" у 2024-му. Україна може не витримати тиску армії РФ, попри всю мотивацію своїх захисників. Усе через дефіцит боєприпасів, вважає німецьке видання Der Spiegel.

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