Ракетна атака РФ України 31 березня: збито 9 крилатих ракет і 9 дронів - Повітряні сили

У ніч на неділю, 31 березня, країна-агресор РФ після атаки "Шахедами" запустила по Україні й серію крилатих ракет.

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Удари ворог завдавав і по енергетичному комплексу нашої країни. / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Armiflot

Україна рано вранці в неділю, 31 березня 2024 року знову зазнала ракетно-дронової атаки російських окупантів. Під ракетно-дроновою атакою перебували Львівщина (зокрема, Стрий, Одещина, Хмельниччина, Івано-Франківщина (зокрема, Бурштин). Атака тривала дві години. Лише о 06:30 в областях України скасували повітряну тривогу.

Повідомляється, що удари ворог завдавав і по енергетичному комплексу нашої країни.

Згідно з даними моніторингових каналів, під час атаки РФ застосувала:

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крилаті ракети Х-101/555 (запущені бортами Ту-95 з району Саратовської області РФ);

ударні БПЛА типу Shahed (з полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму).

"Найбільшу дистанцію у 2060км (із Саратовської області РФ до Тернопільщини) частина ракет Х-101/555 подолала за дві години польоту", - йдеться в повідомленні.

Як пізніше повідомив у Telegram командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, було знищено 18 ворожих повітряних цілей.

"У ніч на 31 березня 2024 року російські окупанти атакували 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл.), 11-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, анексований Крим), балістичною ракетою "Іскандер-М" (анексований Крим) і керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області). У результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - сказав він.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км. (за іншими даними 1000 км.). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, в ніч із 30 на 31 березня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Було зафіксовано пуск крилатих ракет із Ту-95МС.

"Зафіксовано пуски ракет із Ту-95МС у районі пускових рубежів у Саратовській області Росії. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомили повітряні сили.

Також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і мер Львова Андрій Садовий порадив не ігнорувати попередження про повітряну тривогу.

Тим часом у Польщі підняли бойову авіацію.

"Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна авіація РФ дальнього радіусу дії через ракетні удари по об'єктах на території України. Запущено всі необхідні процедури, спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться в повідомленні Збройних сил країни.

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