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Ядерна тріада Росії дала тріщину: Україна завдала потужних ударів по 2 напрямках

Юрій Берендій
22 вересня 2024, 14:10
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Сили оборони України не завдавали ударів лише по одному компоненту ядерної тріади РФ - північному флоту, зазначив експерт.
Ядерна тріада Росії дала тріщину: Україна завдала потужних ударів по 2 напрямках
Україна завдала потужних ударів по 2 компонентах ядерної тріади РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Захід залишається занепокоєним можливим застосуванням Росією її ядерної доктрини, яка спирається на ядерну тріаду. Однак Україна вже завдавала ударів по ключових об'єктах цієї тріади, зокрема по базах стратегічних бомбардувальників і системах далекого радіолокаційного виявлення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

За його словами, хоча Україна ще не змогла масово знищувати російські стратегічні бомбардувальники, вони регулярно змушують їх міняти місце базування.

Ворожі літаки змушені переміщуватися з Оленьї на Саратов, де їх теж атакували на аеродромі Енгельс-2. Під час одночасних ударів по аеродромах Оленьї, Енгельс-2 і Дягілеве, Ту-95 були змушені ховатися на запасному аеродромі у Воркуті.

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"Утім, довго вони там не простояли і вирішили, що потрібно повертатися назад. Були вражені й системи попередження та збиття міжконтинентальних ракет РФ. Насамперед, це локаційна станція дальнього загоризонтного виявлення Контейнер і станція Воронеж. Причому станцій Воронеж всього 10 одиниць по всьому російському кордону. Завдання таких систем - заглядати за горизонт і моніторити можливі пуски міжконтинентальних балістичних ракет по Росії. Пошкодження отримали 3 з 10 таких станцій. Це серйозні пошкодження, внаслідок яких вони не можуть виконувати свої завдання", - зазначив він.

Експерт також зауважив, що єдиний компонент ядерної тріади, який залишився недоторканим, – це Північний флот із атомними підводними човнами, крейсерами та ракетоносцями.

Проте російські військові вже скаржаться на те, що українські дрони літають далі, навіть під Мурманськ і Сєвєроморськ, де знаходиться головна база флоту. Щоправда, дрони поки що не досягли Сєвєродвінська, де розміщені важливі військові об'єкти та виробництво підводних човнів.

"Крім того, в ядерній доктрині Росії йдеться про те, що якщо якась країна зайде на її територію, то все - мовляв, секир-башка, вважайте, що противника вже немає. Ядерні засоби мають знищити таку державу. Але захід ЗСУ в Курську область до ескалації війни не призвів", - вказує Криволап.

Він також зазначив, що Росія веде війну на межі своїх ресурсних можливостей, використовуючи всі наявні сили для тиску на українські війська. Однак креативних тактик від росіян не спостерігається – вони продовжують діяти грубою силою.

Ядерна тріада Росії дала тріщину: Україна завдала потужних ударів по 2 напрямках
Що відомо про ракети українського виробництва / Інфографіка: Главред

Хто такий Костянтин Криволап?

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 вересня дрони Служби безпеки України завдали ударів по складу боєприпасів і ракет у Тверській області, а також атакували аеродром "Шайковка" в Росії. Однією з цілей був 23-й арсенал головного артилерійського управління Міноборони РФ біля села Октябрський.

Після атаки на ракетний арсенал у Торопці Тверської області відбулися потужні вибухи, що спричинили детонацію і невеликий землетрус. Це був один із найбільших військових складів у Росії, де, за даними Міністерства оборони Великої Британії, зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів.

За словами полковника Антса Ківісельга, голови розвідувального центру Сил оборони Естонії, удар по складу ракет у Торопці матиме значний вплив на ситуацію на фронті, наслідки якого стануть помітні в найближчі тижні.

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війна в Україні Костянтин Криволап
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