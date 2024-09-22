Ядерна тріада Росії дала тріщину: Україна завдала потужних ударів по 2 напрямках

Захід залишається занепокоєним можливим застосуванням Росією її ядерної доктрини, яка спирається на ядерну тріаду. Однак Україна вже завдавала ударів по ключових об'єктах цієї тріади, зокрема по базах стратегічних бомбардувальників і системах далекого радіолокаційного виявлення. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.
За його словами, хоча Україна ще не змогла масово знищувати російські стратегічні бомбардувальники, вони регулярно змушують їх міняти місце базування.
Ворожі літаки змушені переміщуватися з Оленьї на Саратов, де їх теж атакували на аеродромі Енгельс-2. Під час одночасних ударів по аеродромах Оленьї, Енгельс-2 і Дягілеве, Ту-95 були змушені ховатися на запасному аеродромі у Воркуті.
"Утім, довго вони там не простояли і вирішили, що потрібно повертатися назад. Були вражені й системи попередження та збиття міжконтинентальних ракет РФ. Насамперед, це локаційна станція дальнього загоризонтного виявлення Контейнер і станція Воронеж. Причому станцій Воронеж всього 10 одиниць по всьому російському кордону. Завдання таких систем - заглядати за горизонт і моніторити можливі пуски міжконтинентальних балістичних ракет по Росії. Пошкодження отримали 3 з 10 таких станцій. Це серйозні пошкодження, внаслідок яких вони не можуть виконувати свої завдання", - зазначив він.
Експерт також зауважив, що єдиний компонент ядерної тріади, який залишився недоторканим, – це Північний флот із атомними підводними човнами, крейсерами та ракетоносцями.
Проте російські військові вже скаржаться на те, що українські дрони літають далі, навіть під Мурманськ і Сєвєроморськ, де знаходиться головна база флоту. Щоправда, дрони поки що не досягли Сєвєродвінська, де розміщені важливі військові об'єкти та виробництво підводних човнів.
"Крім того, в ядерній доктрині Росії йдеться про те, що якщо якась країна зайде на її територію, то все - мовляв, секир-башка, вважайте, що противника вже немає. Ядерні засоби мають знищити таку державу. Але захід ЗСУ в Курську область до ескалації війни не призвів", - вказує Криволап.
Він також зазначив, що Росія веде війну на межі своїх ресурсних можливостей, використовуючи всі наявні сили для тиску на українські війська. Однак креативних тактик від росіян не спостерігається – вони продовжують діяти грубою силою.
Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
Удари по Росії - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 21 вересня дрони Служби безпеки України завдали ударів по складу боєприпасів і ракет у Тверській області, а також атакували аеродром "Шайковка" в Росії. Однією з цілей був 23-й арсенал головного артилерійського управління Міноборони РФ біля села Октябрський.
Після атаки на ракетний арсенал у Торопці Тверської області відбулися потужні вибухи, що спричинили детонацію і невеликий землетрус. Це був один із найбільших військових складів у Росії, де, за даними Міністерства оборони Великої Британії, зберігалося понад 30 тисяч тонн боєприпасів.
За словами полковника Антса Ківісельга, голови розвідувального центру Сил оборони Естонії, удар по складу ракет у Торопці матиме значний вплив на ситуацію на фронті, наслідки якого стануть помітні в найближчі тижні.
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