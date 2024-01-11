Між примусом і мотивацією: що можуть змінити у законопроєкті про мобілізацію - Чернев

Головним завданням уряду було збалансувати мотиваційну частину законопроєкту з примусовою частиною.

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Які нововведення будуть у мобілізаційному законопроекті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У законопроєкті про мобілізацію можуть внести зміни, спрямовані на поліпшення рекрутингу та мотивації громадян. Важливо забезпечити баланс між примусовою та мотиваційною частинами закону. Про це в ефірі телемарафону повідомив нардеп із фракції "Слуга народу", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Наше завдання було - максимально збалансувати, щоб мотиваційна частина цього законопроєкту була збалансована з примусовою частиною. На жаль, без примусової частини ми не зможемо пройти це, але все ж таки людині має бути надано всі можливі інструменти, щоб вона була мотивована приходити захищати батьківщину. І перш за все – це ті самі підходи рекрутингу, де військовозобов’язаний може сам обрати собі спеціальність або сам обрати собі підрозділ", - зазначив нардеп.

Чернєв також підкреслив важливість цифрової взаємодії між військовозобов'язаними та Територіальними центрами комплектування. Такий підхід спростить процес обміну інформацією та допоможе зменшити негативні аспекти традиційної мобілізації людей на вулиці.

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"Щоб ми менше ТЦК бачили на вулицях і оцю ганебну практику припинили, коли людей хапають на вулицях та запихають в авто, а більше саме цифрової взаємодії, там, де не виходячи зі свого дому, можна, наприклад, оновити дані в ТЦК і мати взаємозв'язок. Ось ці, я сподіваюся, зміни, ці пропозиції будуть відображені в новому тексті", - додав Чернєв.

Законопроект про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада України повертає на доопрацювання уряду законопроект щодо покращення мобілізації. Законопроект вирішили повернути 11 січня після наради з військовим командуванням та засідання Погоджувальної ради в закритому режимі.

Також відомо, що парламент, уряд та військове керівництво України прийняли спільне рішення повернути законопроєкт про мобілізацію до Кабінету міністрів для доопрацювання.

Як повідомляв Главред, Міноборони вже підготувало нову редакцію цього законопроекту. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що документ найближчим часом внесуть на розгляд уряду.

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