Медведєв в істериці погрожує ядерним ударом по Україні та придумав нову умову

Поплічник Путіна цинічно заявив, що удари по пускових установках на території РФ не можна виправдати правом на самооборону України.

https://glavred.net/world/medvedyev-v-isterici-pogrozhuye-yadernim-udarom-po-ukrajini-ta-nazvav-novu-umovu-10532579.html Посилання скопійоване

Медведєв погрожує українським військовим / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Кремль застосує ядерну зброю у війні з Україною, якщо Київ почне бити західними ракетами великої дальності по пускових установках на території Росії.

Медведєв застеріг Збройні сили України від таких атак, посилаючись на ядерну доктрину РФ.

"Вони ризикують нарватися на дію п. 19 Основ державної політики Росії в галузі ядерного стримування: "г) агресія проти Російської Федерації із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави", - зазначив він у своєму Telegram-каналі. відео дня

Поплічник Путіна цинічно заявив, що удари по військових об'єктах на території Росії не можна виправдати тим, що Україна намагається захистити своїх мешканців та інфраструктуру від ударів з повітря.

"Це ніяке не право на самооборону, а пряму і очевидну підставу для використання нами ядерної зброї проти такої держави", - оголосив він.

Нагадаємо, що заступник голови Радбезу РФ Медведєв визнав, що "переговори" з Україною не зупинять Росію захоплювати нові міста. Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв, Київ і "багато інших "тимчасово окупованих" українцями міст Медведєв бачить "російськими".

Медведєв викотив дивне "привітання" з Різдвом. Заступник голови Радбезу Росії знову "розійшовся" - цього разу вирішив "привітати" Євросоюз з Різдвом, зловтішаючись з нерішучості Заходу поставити Україні більше зброї.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.