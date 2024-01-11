Сховатися не вийде: прикордонники придумали, як не дати ухилянтам втекти

Відтепер в Україні запрацював спеціальний режим в прикордонній зоні, перебувати там можна буде тільки зі спеціальним пропуском. Про це повідомили у Закарпатській ОВА.
Для того, щоб перебувати в прикордонній смузі шириною 5 кілометрів від лінії державного кордону, потрібно буде отримати спеціальний дозвіл в органах ДПСУ.
Діяти такий дозвіл буде тільки в зоні відповідальності органу, який його видав. Отримати такий дозвіл можна за допомогою подання звернення поштовим зв'язком, особисто, в електронній формі.
Детальну інформацію можна дізнатися на інфографіці ДПСУ:
Українці за кордоном
Нагадаємо, після 24 лютого 2022 року вільний перетин кордону чоловіками обмежений у зв'язку з триваючими мобілізаційними заходами. Однак існує цілий список чоловіків, які можуть виїхати з України навіть в умовах воєнного стану.
Також, німецький міністр юстиції та захисту прав споживачів Марк Бушман заявив, що федеральний уряд Німеччини не може змусити українських чоловіків, які перебувають в країні, повернутися додому і служити в армії. Разом з тим, Берлін продовжуватиме підтримувати Україну в обороні.
При цьому, у Лондоні закликали військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали за кордон України, стати на військовий облік у Великобританії. Про це повідомило українське консульство. Згідно з правилами, встати на військовий облік можна в термін семи днів після дня прибуття в дипломатичну установу України в Англії.
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