Було лише 23 роки: під час виконання бойового завдання загинув український льотчик

Під час повномасштабного вторгнення молодий льотчик мав десятки бойових вильотів.

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На війні загинув 23-річний пілот / колаж: Главред, фото: Facebook, t.me/army_tv

5 січня під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ Владислав Залістовський на позивний Blue Helmet.

"Напевно, ви бачили ці відео від українського пілота МіГ-29 blue helmet, які він регулярно публікував у своїх соцмережах. Його справжнє ім'я Владислав Залістовський і, на жаль, він загинув під час виконання бойового завдання. Пілоту Залістовському було усього 23 роки. Під час повномасштабного вторгнення мав десятки бойових вильотів", - йдеться у дописі на сторінці Армія TV.

Владислав, родом із Малина Житомирської області. У 2021 році закінчив льотний факультет Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Був пілотом бойового літака МіГ-29.

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Загинув льотчик Владислав Залістовський / фото: Facebook

Загибель пілота також підтвердив і побратим Владислава Залістовського.

"Ми втратили не просто пілота, а й надійного побратима, друга, сина та просто чудову та яскраву людину Владислава! Він був одним з тих, з ким я б виконав будь-яке завдання з впевненістю, що він мене не залишить у важкій ситуації, що було і по військовій справі, і по життю в цілому! Владислав загинув, захищаючи наше небо, хоча йому було всього лиш 23. Тільки вдумайтеся в цю цифру 23 роки, а він був пілотом бойового літака МіГ-29 і мав на своєму рахунку вже десятки бойових вильотів. Я схиляю голову перед ним і віддаю шану, як справжньому бойовому пілоту, який загинув, захищаючи Україну!", - написав у своєму Instagram Air Fighter.

Нагадаємо, що у серпні 2023 року на Житомирщині в авіакатастрофі загинуло 3 пілоти, серед них відомий льотчик "Джус". Зіткнулися навчальні літаки Л-39. Одним із загиблих виявився відомий український льотчик винищувача МіГ-29 Андрій Пільщиков.

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