"У нас немає резерву, ми будемо ослаблені на полі бою" - Зеленський про допомогу США

Президент України прокоментував майбутнє без американської допомоги у війні проти Росії.

https://glavred.net/ukraine/u-nas-net-rezerva-my-budem-oslableny-na-pole-boya-zelenskiy-pro-pomoshch-ssha-10544900.html Посилання скопійоване

Зеленський про допомогу США / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Сьогодні, 25 лютого 2024 року, в рамках форуму "Україна. Рік 2024 " відбулася прес-конференція з президентом України Володимиром Зеленським. Серед питань журналістів також прозвучало питання про те, чи є в України власні резерви на боротьбу в разі, якщо США відмовиться від допомоги Україні у війні проти Путіна.

За словами Зеленського, необхідно розуміти, що американська допомога - це не стільки фінанси, скільки озброєння, тому в результаті без цього озброєння армія України ослабне.

"Ви розумієте, який буде результат. Ми будемо ослаблені на полі бою. І тут я не можу сказати, що буде, і тут у мене немає резерву. У нас є зброя, яка є", - відповів Зеленський. відео дня

Президент додав, що в такому випадку Україні доведеться шукати ще можливості, брати додаткові кредити, тиснути на партнерів і просити їх. Однак, все ж найважливіше те, що американська допомога - це питання конкретних пакетів озброєння і наповнення конкретного захисту України.

"Півтора мільярда коштує система Петріот, але ви її не купите без США. Ось вам і відповідь: чи можна посилити протиповітряну оборону України без США? Ні. Відповідних систем у світі немає", - заявив Зеленський.

До того ж він розповів, що альтернативи системам ППО, які надає Америка, у всьому світі дуже мало, тому потрібно розуміти, що гроші знайти Україна може, а певне озброєння - ні.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Прес-конференція Володимира Зеленського

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо тиску російських окупантів біля Куп'янська Харківської області. Про це глава держави розповів в ході прес-конференції в Києві.

Також, президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих військових - 31 тисяча бійців ЗСУ. Українські військові щодня захищають свою країну на фронті і без втрат не обходиться.

До того ж, Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Україна має шанси на отримання необхідної далекобійної зброї. Він натякнув на те, що ці ракети потрібні для ударів по російських окупантах не тільки на окупованих землях, а й на території РФ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.