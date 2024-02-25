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"У нас немає резерву, ми будемо ослаблені на полі бою" - Зеленський про допомогу США

Єлизавета Бельмас
25 лютого 2024, 17:57
Президент України прокоментував майбутнє без американської допомоги у війні проти Росії.
Зеленський про допомогу США
Зеленський про допомогу США / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Сьогодні, 25 лютого 2024 року, в рамках форуму "Україна. Рік 2024 " відбулася прес-конференція з президентом України Володимиром Зеленським. Серед питань журналістів також прозвучало питання про те, чи є в України власні резерви на боротьбу в разі, якщо США відмовиться від допомоги Україні у війні проти Путіна.

За словами Зеленського, необхідно розуміти, що американська допомога - це не стільки фінанси, скільки озброєння, тому в результаті без цього озброєння армія України ослабне.

"Ви розумієте, який буде результат. Ми будемо ослаблені на полі бою. І тут я не можу сказати, що буде, і тут у мене немає резерву. У нас є зброя, яка є", - відповів Зеленський.

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Президент додав, що в такому випадку Україні доведеться шукати ще можливості, брати додаткові кредити, тиснути на партнерів і просити їх. Однак, все ж найважливіше те, що американська допомога - це питання конкретних пакетів озброєння і наповнення конкретного захисту України.

"Півтора мільярда коштує система Петріот, але ви її не купите без США. Ось вам і відповідь: чи можна посилити протиповітряну оборону України без США? Ні. Відповідних систем у світі немає", - заявив Зеленський.

До того ж він розповів, що альтернативи системам ППО, які надає Америка, у всьому світі дуже мало, тому потрібно розуміти, що гроші знайти Україна може, а певне озброєння - ні.

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Прес-конференція Володимира Зеленського

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію навколо тиску російських окупантів біля Куп'янська Харківської області. Про це глава держави розповів в ході прес-конференції в Києві.

Також, президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих військових - 31 тисяча бійців ЗСУ. Українські військові щодня захищають свою країну на фронті і без втрат не обходиться.

До того ж, Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що Україна має шанси на отримання необхідної далекобійної зброї. Він натякнув на те, що ці ракети потрібні для ударів по російських окупантах не тільки на окупованих землях, а й на території РФ.

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війна в Україні Володимир Зеленський Прес-конференція Зеленського 25 лютого
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