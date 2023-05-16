"Я передам тіло": Пригожин раптово заявив про "співпрацю" з Будановим

Пригожин нібито "спеціально для The Washington Post" планує передати тіло загиблого американського добровольця.

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Пригожин заявив нібито про співпрацю з Будановим / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ватажок ПВК"Вагнер" Євген Пригожин раптово заявив про те, що він нібито буде "співпрацювати" особисто з главою української розвідки Кирилом Будановим. Про це йдеться в Telegram-каналі пресслужби Пригожина.

Пригожин нібито "спеціально для видання The Washington Post" погодився повернути тіло американського добровольця, якого вбили російські окупанти.

"Безумовно, я передам тіло американця, зроблю спеціально для видання The Washington Post. Вони відгукнулися на моє прохання, я сьогодні в особисті повідомлення отримав всі імена, паролі, явки. Зараз будемо працювати з замовниками", - сказав Пригожин.

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Він переконує, що вся ця операція з повернення тіла відбуватиметься через ГУР.

"Будемо працювати жорстко, "в рамках закону", я б так сказав. А передавати, звичайно ж, буду, з трьох разів здогадайтеся, через кого. Хто не здогадався, підказка: через ГУР, через Кирила Буданова", — йдеться в повідомленні.

Пригожин пропонував Україні здавати позиції росіян

Раніше повідомлялося, що Пригожин нібито пропонував Україні розкрити дані про позиції військ РФ в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат. Українська сторона не погодилася на цю пропозицію. Про це пише The Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону, які потрапили в мережу через платформу Discord.

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на таку інформацію. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що Україна має намір звільняти свої території і буде, в тому числі, на рівні розвідки, обговорювати теми, які відповідають національним інтересам держави. Немає потреби в тому, щоб коментувати вкидання.

Нагадаємо, у Росії вже розгорається відкритий конфлікт між Кремлем і ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Мобілізованих росіян лякають в'язницею в разі переходу до складу бойовиків Пригожина. З такою ініціативою виступив депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Віктор Соболєв.

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