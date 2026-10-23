"Вибухи прямо над нами": Решетнік із трьома дітьми потрапив під обстріл

Популярний ведучий опинився в епіцентрі обстрілу разом із трьома синами.

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Григорій Решетнік потрапив під обстріл / колаж: Главред, фото: instagram.com, Григорій Решетнік

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Що сталося з Григорієм Решетніком та його дітьми

Як ведучий відреагував на обстріл

Відомий український шоумен Григорій Решетнік потрапив під обстріл разом із трьома дітьми. У своєму Instagram ведучий проєкту "Холостяк" розповів про жах, який довелося пережити його родині.

За словами знаменитості, ніч видалася жахливою і минула під безперервні вибухи. Вранці, після відбою тривоги, сім'я спробувала відвезти дітей до школи, однак по дорозі повітряна тривога почалася знову - прямо над їхньою машиною лунали звуки роботи ППО та вибухи. Через затор сім’я опинилася заблокованою на дорозі. Григорій зізнався, що намагався заспокоїти синів, але сам переживав колосальний стрес.

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Григорій Решетнік - атака на Київ / фото: instagram.com, Григорій Решетнік

"Жахлива ніч, з безперервними вибухами... вранці, після тривоги, виїхали до школи... по дорозі знову починається тривога, збиття, вибухи прямо над нами... ми стоїмо в заторі, нікуди подітися, кажу синам - не хвилюйтеся - все під контролем, а сам про себе думаю, під яким таким контролем... за океаном це називають гуманізмом - просто якесь божевілля, сподіваюся, прозріння колись до них все-таки прийде!", - поділився шоумен.

На завершення Решетнік висловив величезну подяку українським захисникам і закликав співвітчизників берегти себе та своїх дітей.

Що сталося з Григорієм Решетніком / фото: instagram.com, Христина Решетнік

"А поки що хотів ще раз подякувати нашим Силам оборони. Бережіть себе та дітей, рідні українці!", - написав ведучий.

Григорій Решетнік - діти

Григорій Решетнік разом із дружиною Христиною виховують трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. Пара також висловлювала бажання народити четверту дитину або розглянути можливість усиновлення.

Григорій Решетник / інфографіка: Главред

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Про персону: Григорій Решетнік Григорій Іванович Решетнік - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник, має трьох синів, пише Вікіпедія.

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