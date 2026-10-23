"Вибухи прямо над нами": Решетнік із трьома дітьми потрапив під обстріл

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося з Григорієм Решетніком та його дітьми
- Як ведучий відреагував на обстріл
Відомий український шоумен Григорій Решетнік потрапив під обстріл разом із трьома дітьми. У своєму Instagram ведучий проєкту "Холостяк" розповів про жах, який довелося пережити його родині.
За словами знаменитості, ніч видалася жахливою і минула під безперервні вибухи. Вранці, після відбою тривоги, сім'я спробувала відвезти дітей до школи, однак по дорозі повітряна тривога почалася знову - прямо над їхньою машиною лунали звуки роботи ППО та вибухи. Через затор сім’я опинилася заблокованою на дорозі. Григорій зізнався, що намагався заспокоїти синів, але сам переживав колосальний стрес.
"Жахлива ніч, з безперервними вибухами... вранці, після тривоги, виїхали до школи... по дорозі знову починається тривога, збиття, вибухи прямо над нами... ми стоїмо в заторі, нікуди подітися, кажу синам - не хвилюйтеся - все під контролем, а сам про себе думаю, під яким таким контролем... за океаном це називають гуманізмом - просто якесь божевілля, сподіваюся, прозріння колись до них все-таки прийде!", - поділився шоумен.
На завершення Решетнік висловив величезну подяку українським захисникам і закликав співвітчизників берегти себе та своїх дітей.
"А поки що хотів ще раз подякувати нашим Силам оборони. Бережіть себе та дітей, рідні українці!", - написав ведучий.
Григорій Решетнік - діти
Григорій Решетнік разом із дружиною Христиною виховують трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. Пара також висловлювала бажання народити четверту дитину або розглянути можливість усиновлення.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що в Росії раптово пішов з життя 44-річний актор Андрій Терентьєв, який здобув широку популярність завдяки ролі Спірта у фантастичному фільмі "Ми з майбутнього". Терентьєв був внесений до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.
Також Юлія Мотрук зважилася на кардинальні зміни й обміняла столичну прописку на мальовничі краєвиди Закарпаття. Зірка "Дизель-шоу" зізналася підписникам, що продає свою квартиру в Києві й готова остаточно переїхати.
Читайте також:
- "Продаю квартиру": зірка "Дизель шоу" розповіла, куди переїжджає з Києва
- Путіністка Доліна замішана в новій афері: зірки "надули" 200 росіян
- "Офіційно - незаміжня": зірка "Кріпосної" ухвалила важливе рішення
Про персону: Григорій Решетнік
Григорій Іванович Решетнік - український телеведучий, актор, режисер, диктор, шоумен, громадський діяч. Відомий ведучий шоу "Холостяк", "Холостячка" та "Неймовірна правда про зірок". Одружений з Христиною Решетник, має трьох синів, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред