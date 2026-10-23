РФ перейшла до нової тактики ударів по Києву: в ISW попередили про загрозу

Аналітики вважають, що Москва свідомо вибрала зброю для ураження людей на великій площі.

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Росія посилює терор проти мирних міст / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Росія вдарила касетними ракетами по історичному центру Києва

Удар був спрямований проти цивільних

Кремль прагне відволікти увагу від успіхів ЗСУ

Країна-агресор Росія застосувала касетні балістичні ракети для удару по історичному центру Києва. Ця атака є новим небезпечним етапом ескалації повітряного терору проти українських міст. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська завдали удару по Києву касетними боєприпасами, щоб навмисно завдати шкоди цивільному населенню, ймовірно, в рамках ширших російських зусиль, спрямованих на відволікання уваги від нещодавніх успіхів України на полі бою та зрештою змусити Україну до капітуляції, зробивши повсякденне життя нестерпним", - йдеться у звіті. відео дня

Аналітики підкреслюють, що касетні боєприпаси мають широку зону ураження і призначені для знищення живої сили противника або легкої техніки.

"Це підкреслює намір Росії завдати максимальної шкоди та страждань цивільному населенню", - наголосили в ISW.

Яку нову ракету РФ використовує для ударів по Україні

В ГУР МО України повідомили, що російські окупанти з кінця літа почали застосовувати нову крилату ракету "Філін". Вона може розвивати швидкість до 800 км/год і долати відстань до 1200 км.

За даними, ракета має фюзеляж із композитних матеріалів завдовжки 3,5 метра та розмах крил 3 метри. Окремі елементи виготовлені за допомогою 3D-друку.

"Противник продовжує розширювати номенклатуру засобів ураження для застосування у війні проти України. Нова крилата ракета "Філін" АТ "НПО "Молнія" (входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння") є продовженням тенденції російського ВПК з розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним пуском", - наголосили в розвідці.

Ракета "Філін" / Інфографіка: Главред

Удари по Києву - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський говорив, що у ніч на 22 жовтня Росія атакувала Київ, серед іншого, трьома балістичними ракетами з касетними боєголовками. Одна з них влучила в історичний центр столиці на Печерську, у територію між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

Також відомо, що внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також загорівся ще один торговельний центр.

Загалом росіяни випустили по столиці 21 ракету. У результаті атаки загинули дві людини, ще 34 отримали поранення, у тому числі п’ятеро дітей.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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