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Міжнародні посилки та "податок на OLX": Зеленський підписав закони, що зміниться

Марія Николишин
23 жовтня 2026, 12:51
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Прийняття обох законів були умовою міжнародних партнерів для отримання частини допомоги.
Міжнародні посилки та 'податок на OLX': Зеленський підписав закони, що зміниться
Новий податок на посилки з-за кордону / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Посилки до 150 євро обкладатимуть ПДВ
  • Доходи з Bolt, OLX, Uber оподаткують за ставкою 5% + 5%
  • Продавці з доходом до 2 тис. євро на рік податку не платитимуть

Президент України Володимир Зеленський підписав два податкові закони. Перший про запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, другий про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Для покупців на іноземних маркетплейсах це означає 20% ПДВ на комерційні посилки, який рахуватимуть з першого євро і одразу включатимуть у ціну замовлення. Без податку залишаються некомерційні відправлення від однієї фізичної особи іншій вартістю до 45 євро (приблизно 2270 грн).

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Кого зачепить "податок на OLX"

Другий закон стосується доходів, отриманих через Bolt, Uklon, OLX, Uber, Airbnb, Prom та інші цифрові платформи. Для громадян, які заробляють у такий спосіб, встановлено спеціальний режим: 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Водночас дрібних продавців від податку звільнено. Якщо річний дохід від продажу товарів через платформи не перевищує еквіваленту 2 тис. євро (понад 100 тис. грн), сплачувати нічого не доведеться.

Варто додати, що прийняття обох законів були умовою міжнародних партнерів для отримання частини міжнародної допомоги.

Міжнародні посилки та 'податок на OLX': Зеленський підписав закони, що зміниться
Верховна Рада / Інфографіка: Главред

Що зміниться для покупців товарів з-за кордону

Експертка з питань комерції та маркетингу в Meest China Ганна Крапивна говорила, що податок на посилки змінить кінцеву вартість закордонних покупок, однак вони не подорожчають автоматично на 20%.

За її словами, найсильніше нововведення може вдарити по недорогих товарах із Китаю та імпульсивних замовленнях.

"Для клієнта зросте кінцева вартість покупки через нарахування ПДВ на товар. Водночас це не означає, що загальна вартість відправлення автоматично зросте на 20%: ПДВ нараховуватиметься на вартість товару, тоді як тариф на його доставку від цього не змінюється", - зазначила експертка.

Податки в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 9 червня депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні законопроєкт №15111‑д, який запроваджує нову систему оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи на кшталт Bolt, Uklon, Glovo, Uber та Airbnb.

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький говорив, що в Україні наразі передчасно запроваджувати окремі податки чи збори для власників електромобілів, оскільки частка такого транспорту в загальному автопарку залишається надто низькою.

Крім того, в Україні продовжують діяти правила оподаткування нерухомості. Однак податок на квартиру в Україні зобов'язані сплачувати не всі. Він нараховується лише у разі перевищення встановленої площі житла.

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Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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