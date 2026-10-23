Відбувся обмін полоненими: додому повернулися майже 300 захисників України

Володимир Зеленський розповів, кого вдалося звільнити з російського полону.

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Сотні українських військових вдалося повернути з російської неволі / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Україна в рамках обміну повернула на рідну землю 261 військового та 9 цивільних

В рамках обміну повернули рекордну кількість засуджених

Серед звільнених захисників є ті, хто були в полоні з 2020 та 2018 років

23 жовтня між Україною та країною-агресором Росією відбувся обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Додому повернулися 270 українців.

Серед звільнених з полону нацгвардійці, зокрема воїни "Азова", прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту, а також девʼять цивільних.

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"Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Більшість звільнених - воїни, які захищали Україну в Маріуполі. Також повертаються захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Багатьох незаконно засудили в Росії. Серед тих, хто повертається, п’ятеро людей, яких вважали загиблими під час російського теракту в Оленівці в липні 2022 року", - додав Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила у полон у 2022-му році, зокрема під час оборони Маріуполя. Пʼятеро з них пережили теракт в Оленівці у сумнозвісному бараці "200". Ще девʼятеро – важкохворі.

"Серед звільнених сьогодні – 38 офіцерів. Також серед військовослужбовців є ті, хто був поневолений у 2018 та 2020 роках. Значна частина визволених сьогодні Оборонців зазнала кримінального переслідування з боку країни-агресорки та всупереч міжнародному праву під вигаданими звинуваченнями була засуджена до різноманітних термінів за ґратами, зокрема й до довічного ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

"Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам, зокрема дякуємо всім, хто доклав зусиль до звільнення Стівена Габбарда – 74-річного вчителя англійської мови з Ізюму, якого росіяни незаконно засудили та піддавали тортурам", - додали у Координаційному штабі.

Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що сьогоднішій обмін став історичним, оскільки вдалося повернути найбільшу кількість засуджених військових: 86 засуджених та одного оборонця щодо якого здійснювалося кримінальне переслідування.

Також уперше за довгий час вдалося повернути велику кількість азовців. Удома також і один військовослужбовець "Айдару". Україні вдалося повернути і тяжкохворих та тяжкопоранених військових. По кількох із них, які перебувають у критичному стані, українська сторона неодноразово зверталася до російської сторони.

"Наймолодшому звільненому - 24 роки, найстаршому - 63 роки. Один із повернутих має день народження завтра - він відсвяткує його на рідній землі. Оборонцю виповниться 60 років", - зауважив Лубінець.

Обмін полоненими - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що 24 серпня в рамках спеціального етапу обміну Україна повернула з російського полону 10 своїх військовослужбовців. Повернення відбулося через територію Білорусі.

Раніше, 27 червня, Україна повернула додому ще сімох цивільних громадян, яких Росія незаконно утримувала протягом кількох років. Серед звільнених - люди, яких окупанти затримали у 2022 році під час захоплення Маріуполя, Бучанського району, а також частин Харківської, Запорізької та Луганської областей.

Напередодні, 26 червня, Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 160 наших захисників, які перебували у полоні ще з 2022 року.

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Про джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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