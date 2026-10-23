Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

Ви дізнаєтеся:
- Коли почнеться нова магнітна буря
- Якої сили буде геомагнітний шторм
- Як зміниться геомагнітна активність у найближчі три доби
Після кількох днів стабільної геомагнітної обстановки Землю знову атакує магнітна буря. За даними Британської геологічної служби, новий шторм буде на рівні G1.
Почнеться магнітна буря 25-26 жовтня. Наразі невідомо, чи буде вона затяжною та чи не переросте у шторм G2.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
За даними meteoagent, сьогодні, 23 жовтня, К-індекс 3,7, тобто зеленому рівні. Сонячний спалах С3 відповідає жовтому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.
Завтра, 24 жовтня, К-індекс знизиться до 2,7. Але вже 25 жовтня знову підвищиться до 3,7.
Як магнітні бурі можуть впливати на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:
- головний біль
- запаморочення
- нудота
- біль в області серця
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:
- Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
- Регулярно провітрювати кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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