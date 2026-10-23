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Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

Анна Косик
23 жовтня 2026, 13:38
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Дослідники попередили про раптову дестабілізацію магнітного поля Землі.
Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1
Прогноз магнітних бур 23-26 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли почнеться нова магнітна буря
  • Якої сили буде геомагнітний шторм
  • Як зміниться геомагнітна активність у найближчі три доби

Після кількох днів стабільної геомагнітної обстановки Землю знову атакує магнітна буря. За даними Британської геологічної служби, новий шторм буде на рівні G1.

Почнеться магнітна буря 25-26 жовтня. Наразі невідомо, чи буде вона затяжною та чи не переросте у шторм G2.

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Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1
Магнітна буря 25-26 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, сьогодні, 23 жовтня, К-індекс 3,7, тобто зеленому рівні. Сонячний спалах С3 відповідає жовтому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні.

Завтра, 24 жовтня, К-індекс знизиться до 2,7. Але вже 25 жовтня знову підвищиться до 3,7.

Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1
Геомагнітна активність 23-25 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в області серця
  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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