Школярі підуть на осінні канікули за різними графіками: що варто знати батькам

Не усі українські школи цього року призначили осінні канікули на однакові дати.

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Коли в українських школах починаються осінні канікули / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

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В Україні у більшості школярів осінні канікули почнуться з 26 жовтня

У Луцьку осінні канікули вже почалися

У Дніпрі осінні канікули для школярів почнуться найпізніше

Незабаром в українських школярів почнуться перші канікули. Однак цьогоріч єдиного графіку канікул немає.

За даними НУШ, у більшості шкіл осінні канікули триватимуть з 26 жовтня по 1 листопада. За таким графіком житимуть школярі Києва, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська та Черкас.

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У Львівській громаді більшість шкіл також починає тижневі канікули 26 жовтня. В Ужгороді відпочинок триватиме на день довше - до 2 листопада. Натомість у Рівному та Хмельницькому канікули скоротили до п'яти днів - з 26 до 30 жовтня.

На Полтавщині більшість громад теж відпускає учнів 26 жовтня. Найраніше відпочинок стартував у Луцьку: там дати нещодавно змінили, і канікули тривають з 22 жовтня до 2 листопада.

Найпізніше канікули почнуться - у Дніпрі, де учні відпочиватимуть з 31 жовтня до 8 листопада включно. А в Кропивницькому кожен заклад затвердив власний графік.

Раніше у МОН зазначали, що тривалість канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти.

"Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах", - попередили у міністерстві.

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Нагадаємо, Главред писав, що кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо організації навчального процесу під час тривалих повітряних тривог. Тепер громади мають допомогти школам адаптувати навчання до умов безпеки, зокрема розглянути можливість використання додаткових обладнаних укриттів.

Раніше повідомлялося, що держпроспоживслужба у новому навчальному році по всій країні проаналізувала організацію харчування у 924 школах і щонайменше у 487 із них виявили порушення у сфері безпечності харчових продуктів.

Напередодні стало відомо, що чиновники розглядали різні формати навчання у новому році через постійні атаки РФ: проведення занять в укриттях для молодших школярів, змішане або дистанційне навчання.

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Про джерело: НУШ Нова українська школа (НУШ) - реформа шкільництва запроваждена Міністерством освіти і науки України у 2017 році. В 2017–2018 роках до тестування нового стандарту було залучено 100 шкіл, а з 2018–2019 року усі перші класи навчаються за ним. Метою реформи було створення нової школи, у якій "буде приємно навчатись", а також яка "виховає інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення", пише Вікіпедія.

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