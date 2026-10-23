Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Школярі підуть на осінні канікули за різними графіками: що варто знати батькам

Анна Косик
23 жовтня 2026, 13:13
google news Підпишіться
на нас в Google
Не усі українські школи цього року призначили осінні канікули на однакові дати.
Школярі підуть на осінні канікули за різними графіками: що варто знати батькам
Коли в українських школах починаються осінні канікули / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Головне:

  • В Україні у більшості школярів осінні канікули почнуться з 26 жовтня
  • У Луцьку осінні канікули вже почалися
  • У Дніпрі осінні канікули для школярів почнуться найпізніше

Незабаром в українських школярів почнуться перші канікули. Однак цьогоріч єдиного графіку канікул немає.

За даними НУШ, у більшості шкіл осінні канікули триватимуть з 26 жовтня по 1 листопада. За таким графіком житимуть школярі Києва, Чернівців, Тернополя, Івано-Франківська та Черкас.

відео дня

У Львівській громаді більшість шкіл також починає тижневі канікули 26 жовтня. В Ужгороді відпочинок триватиме на день довше - до 2 листопада. Натомість у Рівному та Хмельницькому канікули скоротили до п'яти днів - з 26 до 30 жовтня.

На Полтавщині більшість громад теж відпускає учнів 26 жовтня. Найраніше відпочинок стартував у Луцьку: там дати нещодавно змінили, і канікули тривають з 22 жовтня до 2 листопада.

Найпізніше канікули почнуться - у Дніпрі, де учні відпочиватимуть з 31 жовтня до 8 листопада включно. А в Кропивницькому кожен заклад затвердив власний графік.

Раніше у МОН зазначали, що тривалість канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти.

"Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах", - попередили у міністерстві.

Навчальний рік 2026-2027 - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо організації навчального процесу під час тривалих повітряних тривог. Тепер громади мають допомогти школам адаптувати навчання до умов безпеки, зокрема розглянути можливість використання додаткових обладнаних укриттів.

Раніше повідомлялося, що держпроспоживслужба у новому навчальному році по всій країні проаналізувала організацію харчування у 924 школах і щонайменше у 487 із них виявили порушення у сфері безпечності харчових продуктів.

Напередодні стало відомо, що чиновники розглядали різні формати навчання у новому році через постійні атаки РФ: проведення занять в укриттях для молодших школярів, змішане або дистанційне навчання.

Більше новин:

Про джерело: НУШ

Нова українська школа (НУШ) - реформа шкільництва запроваждена Міністерством освіти і науки України у 2017 році. В 2017–2018 роках до тестування нового стандарту було залучено 100 шкіл, а з 2018–2019 року усі перші класи навчаються за ним. Метою реформи було створення нової школи, у якій "буде приємно навчатись", а також яка "виховає інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
школярі канікули навчальний рік новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відбувся обмін полоненими: додому повернулися майже 300 захисників України

Відбувся обмін полоненими: додому повернулися майже 300 захисників України

14:52Україна
Серед повернутих - 90-річна жінка: Україна та РФ провели обмін цивільними

Серед повернутих - 90-річна жінка: Україна та РФ провели обмін цивільними

13:57Україна
Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

13:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

Тест на IQ: потрібно знайти три серця серед троянд за 20 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти три серця серед троянд за 20 секунд

Жовті плями на сидінні унітаза зникнуть без зусиль: допоможуть 2 продукти з кухні

Жовті плями на сидінні унітаза зникнуть без зусиль: допоможуть 2 продукти з кухні

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хамелеона за 57 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хамелеона за 57 с

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році

Останні новини

15:15

"Мої діти самі мене знайшли": Наталія Могилевська відверто розповіла про материнство під час сліпих прослуховувань "Голосу країни-14"

15:03

Кавова гуща проти мишей: чи працює цей популярний домашній лайфхак

14:57

Секрет хрусткої запеченої картоплі: який інгредієнт потрібно додатиВідео

14:52

Відбувся обмін полоненими: додому повернулися майже 300 захисників УкраїниФото

14:39

"Вибухи прямо над нами": Решетнік із трьома дітьми потрапив під обстріл

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
14:28

Як підготувати батареї до зими: 5 важливих кроків перед запуском опалення

13:57

Серед повернутих - 90-річна жінка: Україна та РФ провели обмін цивільнимиФото

13:54

Навіщо лити ополіскувач для рота в унітаз: незвичний трюк для прибирання

13:51

"Його більше немає": раптово помер відомий російський актор-пропагандист

Реклама
13:41

Приватні фонди за угодами корупціонерів зі слідством отримали 334,5 млн грн, тоді як скільки збитків відшкодовано державі САП чомусь не знає, – адвокат

13:39

Як прибрати бруд і запах поту з куртки: потрібен лише один домашній засібВідео

13:38

Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

13:28

Як вибрати солодкі мандарини без кісточок і сухих часточок: трюк у магазині

13:13

Школярі підуть на осінні канікули за різними графіками: що варто знати батькам

13:10

Гороскоп таро на листопад 2026: Левам — визнання, Овнам — очищення

13:05

"Продаю квартиру": зірка "Дизель шоу" розкрила, куди переїжджає з Києва

12:51

Міжнародні посилки та "податок на OLX": Зеленський підписав закони, що зміниться

12:47

Навіщо серби та словенці обмотують балкони алюмінієвою фольгою - причина

12:45

Святкова закуска, яка готується 7 хвилин: рецепт шикарної новорічної страви

12:19

Китайський гороскоп на завтра, 24 жовтня: Зміям — подарунки, Свиням — завершення

Реклама
12:17

Разумков за гроші олігархів намагається переконати, що захищає інтереси звичайних українців, - експерт

12:14

Третій сезон "Парочки слідчих" ексклюзивно вийде на Київстар ТБ вже 24 жовтня

12:03

Коли Діви отримають гроші: названо найвдаліший тиждень листопада для фінансівВідео

11:59

Найкращі породи собак-охоронців для самотніх людей та особистої безпеки

11:55

Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса

11:39

Дизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в Україні

11:37

Путіністка Доліна замішана у новій афері: зірки "надули" 200 росіян

11:14

Чи може війна в Україні скоро закінчитися: генерал США назвав задум Путіна

11:07

РФ вдарила по енергетиці шести областей: понад 500 тисяч українців без світла

10:49

"Офіційно — холостячка": зірка "Кріпосної" ухвалила важливе рішення

10:42

Впаде на будинок чи автомобіль: п’ять ознак того, що дерево у дворі вмирає

10:32

Що означають кольори серветок для прибирання - як їх використовувати

10:24

Вода й лід усередині холодильника: як швидко усунути проблему без ремонтуВідео

09:54

Безпілотники атакували один з ключових дата-центрів ФПС Росії

09:46

Іво Бобула не впізнати: посивілий співак показав, як виглядає після схуднення

09:46

РФ перейшла до нової тактики ударів по Києву: в ISW попередили про загрозу

09:25

Гороскоп на завтра, 24 жовтня: Скорпіонам - прилив сил, Стрільцям - заздрість

09:20

Не лише для миття посуду: як використовувати кухонну губку в побуті

09:16

Україна без НАТО, РФ — з послабленням санкцій: подробиці мирного плану США

08:32

В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан" - перші деталі

Реклама
08:14

Зеленський заперечив особистий конфлікт з Трампом і попередив: Путін захоче всього

08:06

РФ закінчення війни не потрібне: в ISW назвали мету Кремля у переговорах

07:46

Трамп знайшов привід обійти Конституцію і заговорив про третій президентський термін

06:56

Відключення електрики та зв’язку: Луганськ атакували дрони, пошкоджено вишку

05:10

Життя вже не буде колишнім: які знаки зодіаку скоро відчують щастя

04:44

Чистий унітаз без щоденного прибирання: секрет готельних покоївок

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хамелеона за 57 с

03:36

Гороскоп для Скорпіонів на листопад 2026 року: коли почнеться смуга удачіВідео

03:33

Більшість забуває про одну деталь пральної машини: її потрібно мити після кожного прання

02:34

Простоять усю зиму і не запліснявіють: як правильно сушити гриби

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти