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"Тенденції дуже погані": експерт розповів, чи подорожчає дизель до 120 грн за літр

Дар'я Пшеничник
23 жовтня 2026, 17:10
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Експерт пояснив, які чинники можуть зупинити зростання цін на заправках.
'Тенденції дуже погані': експерт розповів, чи подорожчає дизель до 120 грн за літр
Пальне в Україні продовжить дорожчати до кінця жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне з новини:

відео дня
  • До кінця жовтня ціни на АЗС неухильно зростатимуть
  • Тенденції на паливному ринку експерт називає дуже поганими
  • Ситуацію може змінити зниження військових ризиків на морі

Ціни на пальне в Україні неухильно зростатимуть щонайменше до кінця жовтня, а вартість окремих видів преміального дизеля на деяких АЗС уже наближається до 110 гривень за літр. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт паливного ринку Леонід Косянчук.

Нова хвиля подорожчання має одразу кілька причин. Серед них - геополітична напруга в Ормузькій протоці, нестача дизельного пального в Європі, логістичні ускладнення та регулярні російські атаки на українську інфраструктуру.

Довгострокових орієнтирів ринок наразі не дає: глобальна кон'юнктура надто нестабільна, а найближча перспектива для водіїв залишається невтішною.

"Сьогодні у світі відбуваються настільки швидкоплинні процеси, що я не можу робити прогнози на тривалий період. Але можу сказати, що до кінця жовтня ціни на пальне в Україні неухильно зростатимуть", - наголошує Косянчук.

Що може змінити ситуацію на АЗС

Фахівець не виключає, що динаміка може розвернутися за певних умов. Йдеться про енергетичне перемир'я, відновлення річкових перевезень завдяки опадам або зменшення військових ризиків для морської логістики через румунську Констанцу та Туреччину.

Саме через велику кількість змінних експерт свідомо утримується від точних цифр.

"Тому я не хочу сьогодні називати 120 гривень, а завтра побачити 130 або, навпаки, 110. Я не називаю конкретну ціну. Я говорю про тенденцію. А тенденції, на жаль, дуже погані", - попереджає Косянчук.

Коли пальне може подорожчати до 145 грн - прогноз експерта

Гендиректор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін говорив, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

За його словами, ключовий вплив на підсумкові цифри на АЗС матимуть вартість нафти, котирування гривні, рівень податків та загальна ситуація на світовому ринку.

"Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115-120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни - ні однієї, ні іншої (США з Іраном - ред.), бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни", - наголосив він.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, дизельне пальне в Україні вже протягом найближчого тижня може подорожчати ще на 2–3 гривні за літр, якщо світові котирування не підуть униз. Такий прогноз дав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко

Голова Нафтогазової асоціації Ярослав Старовойтенко заявляв, що ситуація на світовому нафтовому ринку залишається одним із головних чинників, що впливають на вартість палива в Україні. Нинішнє зростання цін на українських АЗС пов’язане насамперед із бойовими діями навколо Ормузької протоки та протистоянням між США та Іраном.

Експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн наголошував, що українським водіям варто тримати особистий резерв бензину або дизеля на два-три тижні. Причина - ризик тимчасових збоїв у постачанні через російські атаки на паливну інфраструктуру, які можуть підсилити ажіотаж на заправках.

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Про персону: Леонід Косянчук

Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України.

Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами.

У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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