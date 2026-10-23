"Офіційно — холостячка": зірка "Кріпосної" ухвалила важливе рішення

Слава Красовська розлучилася з чоловіком після 14 років стосунків.

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Слава Красовська - розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Красовська

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Слава Красовська оголосила про розлучення

Що відомо про колишнього чоловіка актриси

Зірка популярних українських серіалів "Кріпосна", "Жіночий лікар" та "Опер за викликом", актриса Слава Красовська, приголомшила шанувальників новиною про зміни в особистому житті. Знаменитість офіційно оголосила в Instagram про розлучення зі своїм чоловіком Олександром.

Актриса опублікувала в соцмережах емоційне відео та з властивим їй гумором звернулася до підписників. Зірка також пожартувала про участь у популярному романтичному реаліті разом зі своєю колегою Антоніною Хижняк.

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Слава Красовська офіційно розлучилася / скрін з відео

"Офіційно - незаміжня. Де там стояти в черзі за Тонею?" - заявила артистка.

Також Слава повідомила точну дату розірвання шлюбу та зазначила, що не збирається довго залишатися самотньою.

"Шлюб розірвано 20.10.2026. Надовго це - ставки приймаються в коментарях", - написала Красовська.

Публікація актриси викликала бурхливе обговорення в коментарях. Один із користувачів висловив жаль, що в сучасному суспільстві нібито стало нормою хвалитися розірванням шлюбу. На що Красовська дала мудру й різку відповідь, пояснивши свою позицію.

Слава Красовська - особисте життя / скрін з відео

"Тому що це велике щастя - знайти в собі сили й сміливість визнати свою помилку", - відповіла актриса

Зі своїм колишнім чоловіком Олександром, який також працює в театрі, Слава познайомилася ще під час навчання в інституті. Загалом їхні стосунки тривали близько 14 років, з яких шість років вони перебували в офіційному шлюбі. Весілля пари відбулося у вересні 2020 року.

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Про персону: Станіслава Красовська Станіслава Красовська - українська актриса театру, кіно та дубляжу, повідомляє Вікіпедія. Спочатку вступила на факультет журналістики Київського університету, проте згодом перевелася до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (майстерня Ю. Висоцького), який закінчила у 2012 році. Є актрисою Українського малого драматичного театру. У кіно знімається з 2011 року, а широку популярність здобула у 2018 році завдяки ролі психолога-криміналіста Лідії в детективному серіалі "Опер за викликом".

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