Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Як налагодити сон після переведення годинника: чотири способи швидше адаптуватися

Віталій Кірсанов
23 жовтня 2026, 17:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Прогулянки на свіжому повітрі та обідні перерви на вулиці допомагають організму отримувати більше природного світла вдень.
Як налагодити сон після переведення годинника
Як налагодити сон після переведення годинника / Колаж: Главред, фото: pexels.com, УНІАН

Коротко:

  • Організм орієнтується не на показання годинника, а на сигнали навколишнього середовища
  • Найважливішу роль у регулюванні циркадних ритмів відіграє світло

У неділю, 25 жовтня, Україна переходить на зимовий час: стрілки годинника переставляють на одну годину назад. Однак внутрішній біологічний годинник людини не переналаштовується миттєво, через що в перші дні можуть виникнути проблеми зі сном. Видання The Independent розповіло, як допомогти організму адаптуватися до зміни часу.

Після переведення годинника деякі люди помічають, що прокидаються раніше, ніж зазвичай, а ввечері починають відчувати сонливість задовго до звичного часу сну. Це пов’язано з циркадними ритмами - внутрішніми біологічними процесами, які регулюють чергування сну та неспання протягом приблизно 24 годин.

відео дня

Зміна часу на годиннику не призводить до миттєвої перебудови цієї системи. Однак є кілька способів допомогти організму швидше пристосуватися до нового розкладу.

1. Приглушіть світло перед сном

Організм орієнтується не на показання годинника, а на сигнали навколишнього середовища. Найважливішу роль у регулюванні циркадних ритмів відіграє світло, яке сприймають очі.

Яскраве освітлення у вечірній час може пригнічувати вироблення мелатоніну - гормону, що бере участь у регуляції сну, - і зміщувати внутрішній біологічний годинник на пізніший час.

На цей процес може впливати й світло від електронних пристроїв, зокрема смартфонів та електронних книг. Тому, коли наближається час сну, рекомендується переходити на м’яке приглушене освітлення та зменшувати яскравість екранів.

Щоб полегшити засинання, варто обмежити вплив яскравого світла за кілька годин до сну, а спальню зробити максимально темною.

2. Проводьте час при денному світлі

Прогулянки на свіжому повітрі та обідні перерви на вулиці допомагають організму отримувати більше природного світла вдень. Контраст між світлим днем і темним вечором сприяє синхронізації циркадних ритмів.

При цьому важливо враховувати час доби. Ранкове світло зазвичай сприяє більш ранньому настанню біологічних фаз, зокрема пробудження, тоді як вечірнє може зсувати внутрішній годинник на пізніший час.

Це має значення після переходу на зимовий час. Якщо людина й без того прокидається раніше, ніж зазвичай, додатковий вплив яскравого світла в незвично ранні години може виявитися не найкращим рішенням.

Натомість рекомендується отримувати денне світло приблизно у звичний час пробудження. Один із простих способів - піти на прогулянку під час обідньої перерви.

3. Дотримуйтесь звичного режиму сну

Додаткова година, що з’являється під час переведення стрілок назад, може стати приводом змінити розпорядок вихідних. Однак для повноцінного відпочинку важливіше дотримуватися стабільного графіка сну.

На сон впливають як накопичена за день потреба у відпочинку, так і циркадні сигнали, що визначають періоди сонливості та неспання. Тому бажано лягати спати й прокидатися приблизно в один і той самий час.

Не варто різко змінювати розклад: наприклад, лягати спати значно раніше, довго залишатися в ліжку вранці, а потім засиджуватися допізна. Дотримання приблизно однакового режиму в будні та вихідні допомагає підтримувати здоровий сон.

Якщо, дотримуючись звичного розкладу, заснути все одно не вдається, можна зайнятися чимось спокійним при приглушеному освітленні й лягти спати, коли з’явиться сонливість.

4. Обмежте вживання кави у другій половині дня

При денній сонливості чашка кави може здатися простим рішенням. Однак кофеїн здатний впливати на якість сну через кілька годин після вживання.

У невеликому дослідженні вчені виявили, що вживання 400 мг кофеїну - приблизно стільки міститься у трьох-п’яти чашках кави, залежно від міцності та об’єму, - впливав на сон навіть у тому випадку, якщо його вживали за вісім годин до сну.

Водночас доза в 100 мг, що відповідає одній чашці кави, при вживанні за чотири години до сну не продемонструвала такого ефекту в рамках цього дослідження.

Якщо після переведення годинника стало складніше засинати, варто спробувати випити останню каву раніше та скоротити загальну кількість кофеїну. Також рекомендується зменшити вживання алкоголю, який може погіршувати якість сну.

Переведення годинників в Україні
Переведення годинників в Україні / Інфографіка: Главред

Перехід на зимовий час в Україні - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що в Україні годинник переводять двічі на рік - в останню неділю березня на літній час, тобто на годину вперед, і в останню неділю жовтня на зимовий час - на годину назад.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році у Раді підтримали скасування для українців переходу з літнього на зимовий час, щоб постійно діяв нинішній зимовий час (UTC+2 за міжнародною шкалою).

Однак президент Володимир Зеленський досі не підписав відповідний закон. І, за даними джерел у ЗМІ, він не планує цього робити. Тому в Україні досі двічі на рік переводять годинники.

В Україні наприкінці жовтня 2026 року відбудеться перехід на зимовий час. Українці переведуть годинники в ніч з 24 на 25 жовтня.

Більше новин:

Про джерело: The Independent

The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу, 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
зимовий час переведення годинників перехід на зимовий час новини України новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Світло вимикатимуть до 8 годин: які графіки запровадять в Україні 24 жовтня

Світло вимикатимуть до 8 годин: які графіки запровадять в Україні 24 жовтня

20:09Енергетика
Бронювання 100% співробітників скасують: уряд підготував нові правила

Бронювання 100% співробітників скасують: уряд підготував нові правила

18:41Україна
РФ вдарила по двох підприємствах у Чернігові: є жертви, під завалами можуть бути люди

РФ вдарила по двох підприємствах у Чернігові: є жертви, під завалами можуть бути люди

17:36Україна
Реклама

Популярне

Більше
Жовті плями на сидінні унітаза зникнуть без зусиль: допоможуть 2 продукти з кухні

Жовті плями на сидінні унітаза зникнуть без зусиль: допоможуть 2 продукти з кухні

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хамелеона за 57 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хамелеона за 57 с

Китайський гороскоп на завтра, 24 жовтня: Зміям — подарунки, Свиням — завершення

Китайський гороскоп на завтра, 24 жовтня: Зміям — подарунки, Свиням — завершення

Простоять усю зиму і не запліснявіють: як правильно сушити гриби

Простоять усю зиму і не запліснявіють: як правильно сушити гриби

Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

Останні новини

20:09

Світло вимикатимуть до 8 годин: які графіки запровадять в Україні 24 жовтня

20:02

"Зелений щит" ДБР. Що відбувається в ДП "Ліси України" і як це вплине на опалювальний сезон

20:02

Сєяр Куршутов виграв суд проти Георгія Туки у справі про захист репутації

19:39

Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: Тельцям — любов, Скорпіонам — зміни

19:28

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 49 с

Дизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в УкраїніДизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в Україні
19:14

Навіщо клали цеглину в бачок унітазу: старий секрет економії

19:10

Трамп готує новий удар по Ірану: Невзлін назвав дату, коли розпочнеться війнаПогляд

19:05

"Знайшла подружку": зірка "Дизель шоу" розповіла про стосунки з Лілією Ребрик

19:01

Для чого раз на місяць збризкувати ключі оцтом: ефект приємно здивує

Реклама
18:51

Фольга в бачку унітазу: чи справді популярний лайфхак працює

18:41

Бронювання 100% співробітників скасують: уряд підготував нові правила

17:48

Як налагодити сон після переведення годинника: чотири способи швидше адаптуватися

17:36

РФ вдарила по двох підприємствах у Чернігові: є жертви, під завалами можуть бути людиФото

17:25

Модний верхній одяг на осінь 2026: чим стильно утеплитися до холодівВідео

17:10

"Тенденції дуже погані": експерт розповів, чи подорожчає дизель до 120 грн за літр

16:55

Україна та РФ домовилися про локальне перемир’я в Олешках - Білий дім

16:49

Москва під атакою дронів: усі аеропорти закриті, у "Москва-Сіті" евакуація

16:18

Європа шукає переговірників з Путіним: The Telegraph назвав потенційних кандидатів

16:13

Путініст Жерар Депардьє продав квартиру в РФ і переказав гроші ЗСУ - продюсер

16:03

Погода в Україні готує сюрприз: про що попередили синоптики

Реклама
16:03

Долар встановив новий історичний рекорд: свіжий курс валют на 26 жовтня

15:34

Вєрка Сердючка зняла зірку на сцені та зробила важливу заявуВідео

15:15

"Мої діти самі мене знайшли": Наталія Могилевська відверто розповіла про материнство під час сліпих прослуховувань "Голосу країни-14"

15:13

"Корифей пішов": помер зірка культового фільму "Пропала грамота"

15:03

Кавова гуща проти мишей: чи працює цей популярний домашній лайфхак

14:57

Секрет хрусткої запеченої картоплі: який інгредієнт потрібно додатиВідео

14:52

Відбувся обмін полоненими: додому повернулися майже 300 захисників УкраїниФото

14:39

"Вибухи прямо над нами": Решетнік із трьома дітьми потрапив під обстріл

14:28

Як підготувати батареї до зими: 5 важливих кроків перед запуском опалення

13:57

Серед повернутих - 90-річна жінка: Україна та РФ провели обмін цивільнимиФото

13:54

Навіщо лити ополіскувач для рота в унітаз: незвичний трюк для прибирання

13:51

"Його більше немає": раптово помер відомий російський актор-пропагандист

13:41

Приватні фонди за угодами корупціонерів зі слідством отримали 334,5 млн грн, тоді як скільки збитків відшкодовано державі САП чомусь не знає, – адвокат

13:39

Як прибрати бруд і запах поту з куртки: потрібен лише один домашній засібВідео

13:38

Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

13:28

Як вибрати солодкі мандарини без кісточок і сухих часточок: трюк у магазині

13:13

Школярі підуть на осінні канікули за різними графіками: що варто знати батькам

13:10

Гороскоп таро на листопад 2026: Левам — визнання, Овнам — очищення

13:05

"Продаю квартиру": зірка "Дизель шоу" розкрила, куди переїжджає з Києва

12:51

Міжнародні посилки та "податок на OLX": Зеленський підписав закони, що зміниться

Реклама
12:47

Навіщо серби та словенці обмотують балкони алюмінієвою фольгою - причина

12:45

Святкова закуска, яка готується 7 хвилин: рецепт шикарної новорічної страви

12:19

Китайський гороскоп на завтра, 24 жовтня: Зміям — подарунки, Свиням — завершення

12:17

Разумков за гроші олігархів намагається переконати, що захищає інтереси звичайних українців, - експерт

12:14

Третій сезон "Парочки слідчих" ексклюзивно вийде на Київстар ТБ вже 24 жовтня

12:03

Коли Діви отримають гроші: названо найвдаліший тиждень листопада для фінансівВідео

11:59

Найкращі породи собак-охоронців для самотніх людей та особистої безпеки

11:55

Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса

11:37

Путіністка Доліна замішана у новій афері: зірки "надули" 200 росіян

11:14

Чи може війна в Україні скоро закінчитися: генерал США назвав задум Путіна

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти