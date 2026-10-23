Бронювання 100% співробітників скасують: уряд підготував нові правила

За словами Корецького, кількість зареєстрованих працівників щомісяця зростає на десятки тисяч.

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100% співробітників скасують бронювання / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Головна мета змін - упорядкувати систему бронювання

Новий механізм планують затвердити до 1 грудня

Кабінет міністрів України готує зміни до системи бронювання військовозобов'язаних працівників. Зокрема, максимальний рівень бронювання, у тому числі на підприємствах енергетики та оборонно-промислового комплексу, більше не становитиме автоматично 100%. Новий механізм планують затвердити до 1 грудня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

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За його словами, кількість заброньованих працівників щомісяця збільшується на десятки тисяч. Водночас військовослужбовці, які вже п'ятий рік захищають Україну, повинні мати можливість повертатися додому після служби.

"Тому приймаємо складні, але необхідні рішення", - зазначив глава уряду.

Одна з ключових змін передбачає відокремлення статусу критично важливого підприємства від його економічних показників. За словами Корецького, до критично важливих мають належати сфери, які безпосередньо забезпечують оборону та функціонування економіки. Серед них - оборонно-промисловий комплекс, енергетика, зв’язок, логістика та житлово-комунальне господарство.

Для цих галузей умови роботи не зміняться. Водночас галузеві та регіональні критерії визначення критично важливих підприємств планують переглянути, а саму систему перевірятимуть на предмет можливих зловживань.

Чому хочуть відмовитися від 100% резервування

Прем’єр-міністр заявив, що стовідсоткове резервування без додаткових умов створює можливості для зловживань і є несправедливим щодо військовослужбовців.

"Були компанії, створені спеціально для резервування, і це стало бізнесом. Водночас роботу тих, хто виробляє озброєння або забезпечує функціонування критично важливої інфраструктури, ми не послабимо", - підкреслив Корецький.

При цьому підприємства, яким для безперебійної роботи необхідно зберегти резервування більшої частки співробітників, зможуть звернутися до Координаційного центру з відповідним обґрунтуванням.

Крім того, Міністерство оборони планує посилити відповідальність за ухилення від військової служби.

Як працюватиме 100% резервування

Одночасно уряд розробляє механізм, який дозволить підприємствам бронювати всіх військовозобов’язаних співробітників за умови виконання мобілізаційних зобов’язань.

Як пояснив Корецький, компанія зможе отримати право на повне бронювання працівників, якщо на регулярній та добровільній основі направлятиме певну частину співробітників на військову службу.

При цьому мають бути заздалегідь визначені умови служби, зокрема її тривалість. Співробітнику, який погодиться на такий формат, обіцяють зберегти робоче місце та заробітну плату.

Деталі нового механізму Міністерство оборони та Міністерство економіки опрацьовуватимуть спільно з представниками бізнесу. Затвердити зміни планують до 1 грудня.

Корецький підкреслив, що підготовлені рішення не означають негайного посилення мобілізації. За його словами, головна мета змін - упорядкувати систему бронювання та усунути можливості для зловживань.

Скорочення квот може ускладнити підготовку до зими

Скорочення бронювання працівників комунальних підприємств може поглибити кадровий дефіцит і ускладнити підготовку до зими. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ще до повномасштабної війни підприємствам не вистачало 45–50% робочого персоналу. Про це Олег Попенко повідомив у коментарі УНІАН.

Найскладніше замінити досвідчених електриків, енергетиків та інших технічних фахівців. Додаткове скорочення штату може ускладнити роботу водоканалів та інших комунальних підприємств.

"Це справді серйозні виклики, які доведеться якось вирішувати. Як діяти, наприклад, водоканалу, якщо скоротять штат? Де шукати людей і хто піде на ці посади? Ситуація з високою часткою пенсіонерів серед електриків та енергетиків усім і так чудово відома", - сказав Попенко.

За оцінкою експерта, нестача працівників може вплинути на стабільність роботи комунальної інфраструктури та якість послуг для населення.

"Це величезна проблема, яка нависає над усіма нами. Вона стосується не лише водоканалу, а й тепловиків, і кожного з нас як споживача комунальних послуг", - підкреслив Попенко.

Інфографіка: Главред

Бронювання від мобілізації - останні новини на цю тему

У 2026 році для отримання відстрочки від мобілізації військовозобов’язаний повинен відповідати низці вимог, а його роботодавець - виконувати встановлені критерії. Навіть якщо працівник працює на підприємстві, яке має право бронювати персонал, невідповідність вимогам щодо військового обліку, уточнення даних або статусу підприємства може стати причиною відмови. Про це повідомив адвокат Олексій Мендрух.

Водночас міністр цифрової трансформації Оксана Ферчук заявила про суттєве посилення державного контролю за дотриманням правил бронювання та активні перевірки бізнесу на предмет можливих зловживань. За її словами, завдяки цифровим інструментам та реєстрам регулюючі органи можуть ефективно виявляти будь-які невідповідності у поданих списках, що насамперед торкнеться компаній IT-сектора та сфери послуг.

Раніше керуючий партнер юридичної компанії Микита Муренко припустив, що підставою для чергового перегляду порядку мобілізації та критеріїв бронювання може стати чергова хвиля масштабного комплектування російської армії. Юрист пояснив, що нинішні законодавчі та адміністративні ініціативи зумовлені насамперед дефіцитом особового складу на лінії фронту та ситуативним підходом до комплектування підрозділів Сил оборони.

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Про особу: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 року по 13 травня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

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