"Продаю квартиру": зірка "Дизель шоу" розкрила, куди переїжджає з Києва

Юлія Мотрук остаточно переїжджає до Закарпаття.

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Юлія Мотрук переїхала до Закарпаття / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Мотрук

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Чому Юлія Мотрук вирішила продати квартиру в столиці

Де житиме зірка "Дизель-шоу"

Зірка "Дизель шоу" Юлія Мотрук здивувала шанувальників відвертим зізнанням про зміну місця проживання. Знаменитість ухвалила важливе рішення продати свою київську квартиру й остаточно оселитися на Закарпатті, повідомляє 1+1.

За словами Юлії, рішення про переїзд далося їй не відразу, проте мальовничий край буквально підкорив її та її чоловіка. Пара вже встигла побудувати власний затишний будинок у Закарпатті, де зараз живе разом зі своїми улюбленцями. Актриса зізналася, що саме серед гір знайшла довгоочікуване місце сили та відчула внутрішнє оновлення.

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Юлія Мотрук продає квартиру в Києві / фото: instagram.com, Юлія Мотрук

"Я дуже вдячна долі за те, що опинилася в Закарпатті. Це був непростий шлях, але ми з чоловіком уже побудували там будинок і живемо зі своїми котами. Цей чарівний край дуже змінив мене. Я зрозуміла, що гори - це моє оновлення, моя нова я. Раніше я так хотіла до Києва, так рвалася сюди, а тепер усвідомлюю, що в мене є дім і там, і тут. Ми навіть жартуємо, що Київ для нас тепер як дача - всього за 800 кілометрів!" - поділилася Юлія Мотрук.

Актриса додала, що життя на Закарпатті допомогло їм із чоловіком поглянути на свої стосунки з нового боку та переосмислити цінності. Саме тому подружжя твердо вирішило остаточно відмовитися від столичної нерухомості. Юлія підкреслила, що тепер Київ залишиться в її житті переважно заради роботи.

Юлія Мотрук - де буде жити / фото: instagram.com, Юлія Мотрук

"Так, я продаю квартиру. Ми побудували будинок у Закарпатті й хочемо більше часу проводити там. У Києві я тепер буваю переважно через концерти, роботу та різні заходи. Мені подобається, що там у мене є свій усамітнений простір, можливість побути наодинці з собою, відновити сили", - підсумувала артистка.

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Про шоу: "Дизель шоу" "Дизель шоу" - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася у 2015 році. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель шоу" гастролює з благодійними концертами.

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