"Корифей пішов": помер зірка культового фільму "Пропала грамота"

Про смерть Федора Стригуна повідомив його син Назар.

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Федір Стригун помер 23 жовтня у Львові / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, facebook.com/na3ar

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Федір Стригун помер 23 жовтня у Львові

Причина смерті артиста поки що не розголошується

На 86-му році життя помер український актор і режисер Федір Стригун, відомий за роллю у культовому фільмі "Пропала грамота". Артист помер 23 жовтня у Львові.

Про смерть Федора Стригуна повідомив його син Назар на своїй сторінці у Facebook. За його словами, серце актора зупинилося сьогодні. Про дату та місце прощання з артистом родина повідомить пізніше.

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"Його велике серце зупинилося. Останній хранитель українських театральних традицій відійшов у вічність. Корифей… пішов", - написав Назар Стригун.

Причина смерті артиста поки що не розголошується. На початку вересня син розповідав про проблеми зі здоров’ям батька. Тоді актор переніс операцію, після якої на нього чекав тривалий період відновлення. Через значні витрати родина звернулася по фінансову допомогу до небайдужих.

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Про особу: Федір Стригун Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року в Черкаській області. Він закінчив Київський інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого, після чого працював у Запорізькому драматичному театрі. У 1965 році актор переїхав до Львова і приєднався до трупи Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької. З 1987 року він обіймав посади художнього керівника та головного режисера театру. За роки творчої діяльності Стригун брав участь у постановках "Господар", "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Мазепа", "Ромео і Джульєтта", "Гамлет" та інших виставах. Актор також знімався в кіно. Серед відомих фільмів за його участю - "Пропала грамота", "Запорожець за Дунаєм", "Дударики" та "Кам’яна душа". У фільмі "Пропала грамота" він зіграв козака Андрія, який разом із Василем у виконанні Івана Миколайчука склав культовий дует. За внесок у розвиток українського театру та кіно Федір Стригун був удостоєний Шевченківської премії.

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