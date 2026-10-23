Долар встановив новий історичний рекорд: свіжий курс валют на 26 жовтня

Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 26 жовтня.

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Курс валют в Україні на 26 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Яким буде курс валют у понеділок

Яка нова вартість долара

На понеділок, 26 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар встановив новий історичний рекорд, а євро подорожчав. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,20 грн/дол. Водночас 23 жовтня валюта коштувала 45,05 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 15 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 26 жовтня встановлено на рівні 50,57 грн/євро, що на 3 копійки більше, ніж у п’ятницю (50,44 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на понеділок встановлено на рівні 11,51 грн/злотий. 23 жовтня ця валюта коштувала 11,54 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 3 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 1 листопада

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що у період із 26 жовтня до 1 листопада валютний ринок залишатиметься в прогнозованих межах.

За його словами, тиск на гривню зберігатиметься через інфляцію, дефіцит зовнішньої торгівлі та залежність від міжнародної фінансової допомоги.

"На межі жовтня та листопада валютний ринок, найімовірніше, перебуватиме у звичних межах, хоча зовнішні та внутрішні ризики залишатимуться досить відчутними. За нашими прогнозами, у період 26 жовтня - 1 листопада курс долара на міжбанку становитиме 44,85-45,25 грн, євро - 50-51 грн. На готівковому ринку долар може коливатися в межах 44,8-45,5 грн, а євро - 50-52 грн", - зазначив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин попереджав, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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