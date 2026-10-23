Вєрка Сердючка зняла зірку на сцені та зробила важливу заяву

Ви дізнаєтеся:
- Який несподіваний жест зробив Андрій Данилко
- Яке бажання загадала Вєрка Сердючка
Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, під час концерту у Франції несподівано зняв зірку та зробив емоційну заяву про війну в Україні. Відео цього зворушливого моменту з’явилося в Instagram.
Концерт артиста відбувся 21 жовтня в легендарному паризькому залі Bataclan у рамках благодійного європейського туру. Наприкінці виступу Данилко зробив символічний жест - повністю зняв з голови культову сріблясту зірку, яка є візитною карткою образу Сердючки. Після цього артист зі сцени озвучив головне бажання всіх українців.
"Щоб ви всі загадали бажання. А бажання у нас одне - щоб закінчилася ця війна! Слава Україні!" - вигукнув зі сцени Андрій Данилко.
Зал зустрів щирий порив улюбленого виконавця бурхливими оваціями. У коментарях під відео шанувальники також масово підтримали артиста.
"Слова Сердючки - хай Бог почує".
"Якби ж швидше. Вєрка завжди говорить правду".
"Андрій Данилко - це найкращий артист!"
Нагадаємо, що перед виступом артист встиг насолодитися атмосферою французької столиці. Вєрка Сердючка влаштувала ефектну фотосесію на найвищому поверсі знаменитої Ейфелевої вежі.
Відео з виступу Верки Сердючки в Парижі дивіться тут.
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Про персону: Андрій Данилко
Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.
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