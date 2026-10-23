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Вєрка Сердючка зняла зірку на сцені та зробила важливу заяву

Христина Трохимчук
23 жовтня 2026, 15:34
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Андрій Данилко вразив своїм вчинком на концерті в Парижі.
Верка Сердючка зняла зірку
Вєрка Сердючка зняла зірку / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Який несподіваний жест зробив Андрій Данилко
  • Яке бажання загадала Вєрка Сердючка

Відомий український артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, під час концерту у Франції несподівано зняв зірку та зробив емоційну заяву про війну в Україні. Відео цього зворушливого моменту з’явилося в Instagram.

Концерт артиста відбувся 21 жовтня в легендарному паризькому залі Bataclan у рамках благодійного європейського туру. Наприкінці виступу Данилко зробив символічний жест - повністю зняв з голови культову сріблясту зірку, яка є візитною карткою образу Сердючки. Після цього артист зі сцени озвучив головне бажання всіх українців.

відео дня
Верка Сердючка знімає зірку на концерті
Вєрка Сердючка знімає зірку на концерті / скрін з відео

"Щоб ви всі загадали бажання. А бажання у нас одне - щоб закінчилася ця війна! Слава Україні!" - вигукнув зі сцени Андрій Данилко.

Зал зустрів щирий порив улюбленого виконавця бурхливими оваціями. У коментарях під відео шанувальники також масово підтримали артиста.

"Слова Сердючки - хай Бог почує".

"Якби ж швидше. Вєрка завжди говорить правду".

"Андрій Данилко - це найкращий артист!"

Яке бажання загадав Андрій Данилко
Яке бажання загадав Андрій Данилко / скрін з відео

Нагадаємо, що перед виступом артист встиг насолодитися атмосферою французької столиці. Вєрка Сердючка влаштувала ефектну фотосесію на найвищому поверсі знаменитої Ейфелевої вежі.

Відео з виступу Верки Сердючки в Парижі дивіться тут.

Андрій Данилко
Андрій Данилко / інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Данилко

Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

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