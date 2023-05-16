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Кремль готується дискредитувати Пригожина як зрадника, але поки що в Путіна зв’язані руки – ISW

Альона Вороніна
16 травня 2023, 07:45 оновлено 16 травня, 07:48
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У Кремлі хотіли б уже розправитися з ватажком ПВК "Вагнера", проте не можуть цього зробити, поки вагнерівці перебувають на передовій.
Кремль готується дискредитувати Пригожина як зрадника, але поки що в Путіна зв’язані руки – ISW
Кремль готується дискредитувати Пригожина як зрадника/ колаж: Главред, фото: скріншот Youtube

Кремль, ймовірно, готує механізми для публічного визнання власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина зрадником у майбутньому. Але поки що в РФ не можуть його дискредитувати, адже поки він керує вагнерівцями, це може вплинути на ситуацію на фронті.

До такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни. В ISW прокоментували опубліковану в The Washington Post інформацію про те, що Пригожин нібито намагався домовитися з українською розвідкою, що він здасть Україні позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом.

Аналітики ISW зазначають, що Пригожин таким чином продовжує свою боротьбу проти Міноборони РФ, проте це не боротьба проти російського диктатора Володимира Путіна.

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Також в Інституті вивчення війни кажуть, що у Кремлі могли знати про такі контакти Пригожина з українською розвідкою, тому планують дискредитацію ватажка ПВК "Вагнера". Але в РФ не скоро зможуть це зробити.

"Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили "Вагнера" перебувають на передовій. Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а на такий ризик Путін навряд чи піде", – наголосили в ISW.

Крім цього, для усунення Пригожина від керівництва ПВК "Вагнера" Кремлю довелося б встановити контроль над вагнерівцями, при тому, що Путін навпаки щосили намагається зберігати формальну дистанцію від вагнерівців.

Пригожин пропонував Україні здавати позиції росіян

Раніше повідомлялося, що Пригожин нібито пропонував Україні розкрити дані про позиції військ РФ в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат. Українська сторона не погодилася на цю пропозицію. Про це пише The Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону, які потрапили в мережу через платформу Discord.

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на таку інформацію. Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що Україна має намір звільняти свої території і буде, в тому числі, на рівні розвідки, обговорювати теми, які відповідають національним інтересам держави. Немає потреби в тому, щоб коментувати вкидання.

Нагадаємо, у Росії вже розгорається відкритий конфлікт між Кремлем і ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Мобілізованих росіян лякають в'язницею в разі переходу до складу бойовиків Пригожина. З такою ініціативою виступив депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенант Віктор Соболєв.

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