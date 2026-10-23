Безпілотники атакували один з ключових дата-центрів ФПС Росії

Коротко:
- Українські дрони вночі атакували Нижньогородську область РФ
- Під ударом опинився один з ключових центрів обробки даних ФНС Росії
У ніч на 23 жовтня країну-агресора Росію атакували дрони. Гучно було у місті Городець Нижньогородської області. Там безпілотники атакували центр обробки даних Федеральної податкової служби РФ.
Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+. Там зазначили, що атакований об'єкт є одним із двох ключових центрів обробки даних ФПС Росії, що працюють у георозподіленому режимі.
"Тут зберігається та обробляється інформація державних реєстрів, зокрема податкових баз даних", - зазначили монітори.
Ураження центру обробки у Нижньогородській області потенційно може вплинути на роботу державних інформаційних систем Росії. Водночас інформація про масштаби пошкоджень і наслідки атаки наразі потребує підтвердження.
Відео атаки на російський дата-центр можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.
Яка головна ціль ударів України вглиб РФ - думка експерта
Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, удари України на великі відстані вглиб території Росії є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.
Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.
Удари вглиб РФ - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони в ніч на 18 жовтня уразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа.
Раніше, 16 жовтня, Сили оборони України атакували Сургутський завод зі стабілізації конденсату "Газпрому" в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ. Об'єкт розташований приблизно за 2400 км від українського кордону.
Напередодні, 15 жовтня, Сили оборони України вночі знищили чотири фронтові бомбардувальники Су-34 і уразили ще два на аеродромі у Воронезькій області РФ.
Інші новини:
- "Один народ" та "історичні землі": Путін зробив цинічну заяву про Україну
- Трамп знайшов привід обійти Конституцію і заговорив про третій президентський термін
- В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан" - перші деталі
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред