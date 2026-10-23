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Безпілотники атакували один з ключових дата-центрів ФПС Росії

Анна Косик
23 жовтня 2026, 09:54
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Робота державних інформаційних систем Росії може ускладнитися.
Безпілотники атакували один з ключових дата-центрів ФПС Росії
Російський дата-центр опинився під атакою українських дронів / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

  • Українські дрони вночі атакували Нижньогородську область РФ
  • Під ударом опинився один з ключових центрів обробки даних ФНС Росії

У ніч на 23 жовтня країну-агресора Росію атакували дрони. Гучно було у місті Городець Нижньогородської області. Там безпілотники атакували центр обробки даних Федеральної податкової служби РФ.

Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+. Там зазначили, що атакований об'єкт є одним із двох ключових центрів обробки даних ФПС Росії, що працюють у георозподіленому режимі.

відео дня

"Тут зберігається та обробляється інформація державних реєстрів, зокрема податкових баз даних", - зазначили монітори.

Ураження центру обробки у Нижньогородській області потенційно може вплинути на роботу державних інформаційних систем Росії. Водночас інформація про масштаби пошкоджень і наслідки атаки наразі потребує підтвердження.

Безпілотники атакували один з ключових дата-центрів ФПС Росії
Скріншот з Telegram-каналу Главред

Відео атаки на російський дата-центр можна переглянути у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Яка головна ціль ударів України вглиб РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, удари України на великі відстані вглиб території Росії є демонстрацією західним партнерам, насамперед США, зростаючих можливостей України.

Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Можливості України в цій сфері наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

Безпілотники атакували один з ключових дата-центрів ФПС Росії
Українські ракети / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони в ніч на 18 жовтня уразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Раніше, 16 жовтня, Сили оборони України атакували Сургутський завод зі стабілізації конденсату "Газпрому" в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ. Об'єкт розташований приблизно за 2400 км від українського кордону.

Напередодні, 15 жовтня, Сили оборони України вночі знищили чотири фронтові бомбардувальники Су-34 і уразили ще два на аеродромі у Воронезькій області РФ.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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