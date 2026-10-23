Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса

Марія Николишин
23 жовтня 2026, 11:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Південно-східний вітер забезпечить доволі високі температурні показники в усіх регіонах країни.
Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса
Прогноз погоди в Україні на 24 та 25 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на вихідних
  • Де прогнозуються тумани

Погода в Україні на вихідних, 24 та 25 жовтня, буде аномально теплою та переважно сухою. Лише в західних областях можливі невеликі опади і тумани. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови у наступні дві доби формуватиме західна периферія потужного малорухомого антициклону з центром у районі південного Уралу та західного Казахстану.

відео дня

"Атмосферний тиск виявиться вищим за норму, що сприятиме встановленню сухої стабільної погоди, а південно-східний вітер забезпечить доволі високі температурні показники в усіх регіонах країни. Лише у західній частині малоактивний атмосферний фронт спричинить подекуди невеликі опади і тумани на тлі переважно хмарного неба", - зауважив синоптик.

Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса
Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 24 жовтня

У суботу в західних регіонах України подекуди пройдуть дощі, можливий туман. На Закарпатті та Волині без істотних опадів. Температура повітря у нічний час становитиме +3…+8 градусів, у Вінницькій області до +10 градусів; вдень повітря прогріється до +10…+16 градусів.

У північних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У центральній частині країни переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. У нічний час температура становитиме +6…+11 градусів, вдень коливатиметься в діапазоні +14…+19 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові прогнозується суха і тепла погода, без опадів. Лише вночі на Одещині місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень повітря прогріється до +16…+21 градусу.

У східних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +6...+11 градусів, в денні години підвищиться до +13...+18 градусів.

Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса
Погода в Україні 24 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 жовтня

У неділю на території західних областей вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. В окремих районах очікується туман. Температура повітря вночі очікується в межах +4…+9 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У північних областях переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У центральних регіонах України утримається стійка та суха погода, без опадів. У нічний час температура становитиме +6…+11 градусів, вдень коливатиметься в діапазоні +13…+18 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові прогнозується суха і тепла погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень повітря прогріється до +16…+21 градусу.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 градусів, вдень +12…+17 градусів.

Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса
Погода в Україні 25 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що 23 жовтня на погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи. В деяких областях він зумовить дощі.

Начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань прогнозував, що в Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів.

Професор, головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова говорила, що погода в Україні у листопаді буде схожою до жовтневої. Температура повітря поступово знижуватиметься, але в загальному залишиться у межах середніх багаторічних значень і не опуститься нижче за норму.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Відбувся обмін полоненими: додому повернулися майже 300 захисників України

Відбувся обмін полоненими: додому повернулися майже 300 захисників України

14:52Україна
Серед повернутих - 90-річна жінка: Україна та РФ провели обмін цивільними

Серед повернутих - 90-річна жінка: Україна та РФ провели обмін цивільними

13:57Україна
Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

13:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

Долар злетів, євро стрімко падає: офіційний курс валют на 23 жовтня

Тест на IQ: потрібно знайти три серця серед троянд за 20 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти три серця серед троянд за 20 секунд

Жовті плями на сидінні унітаза зникнуть без зусиль: допоможуть 2 продукти з кухні

Жовті плями на сидінні унітаза зникнуть без зусиль: допоможуть 2 продукти з кухні

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хамелеона за 57 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хамелеона за 57 с

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році

Мобілізація в Україні: кому не дадуть бронювання за жодних умов в 2026 році

Останні новини

15:15

"Мої діти самі мене знайшли": Наталія Могилевська відверто розповіла про материнство під час сліпих прослуховувань "Голосу країни-14"

15:03

Кавова гуща проти мишей: чи працює цей популярний домашній лайфхак

14:57

Секрет хрусткої запеченої картоплі: який інгредієнт потрібно додатиВідео

14:52

Відбувся обмін полоненими: додому повернулися майже 300 захисників УкраїниФото

14:39

"Вибухи прямо над нами": Решетнік із трьома дітьми потрапив під обстріл

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
14:28

Як підготувати батареї до зими: 5 важливих кроків перед запуском опалення

13:57

Серед повернутих - 90-річна жінка: Україна та РФ провели обмін цивільнимиФото

13:54

Навіщо лити ополіскувач для рота в унітаз: незвичний трюк для прибирання

13:51

"Його більше немає": раптово помер відомий російський актор-пропагандист

Реклама
13:41

Приватні фонди за угодами корупціонерів зі слідством отримали 334,5 млн грн, тоді як скільки збитків відшкодовано державі САП чомусь не знає, – адвокат

13:39

Як прибрати бруд і запах поту з куртки: потрібен лише один домашній засібВідео

13:38

Нова магнітна буря охопить Землю наприкінці жовтня: коли почнеться шторм G1

13:28

Як вибрати солодкі мандарини без кісточок і сухих часточок: трюк у магазині

13:13

Школярі підуть на осінні канікули за різними графіками: що варто знати батькам

13:10

Гороскоп таро на листопад 2026: Левам — визнання, Овнам — очищення

13:05

"Продаю квартиру": зірка "Дизель шоу" розкрила, куди переїжджає з Києва

12:51

Міжнародні посилки та "податок на OLX": Зеленський підписав закони, що зміниться

12:47

Навіщо серби та словенці обмотують балкони алюмінієвою фольгою - причина

12:45

Святкова закуска, яка готується 7 хвилин: рецепт шикарної новорічної страви

12:19

Китайський гороскоп на завтра, 24 жовтня: Зміям — подарунки, Свиням — завершення

Реклама
12:17

Разумков за гроші олігархів намагається переконати, що захищає інтереси звичайних українців, - експерт

12:14

Третій сезон "Парочки слідчих" ексклюзивно вийде на Київстар ТБ вже 24 жовтня

12:03

Коли Діви отримають гроші: названо найвдаліший тиждень листопада для фінансівВідео

11:59

Найкращі породи собак-охоронців для самотніх людей та особистої безпеки

11:55

Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса

11:39

Дизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в Україні

11:37

Путіністка Доліна замішана у новій афері: зірки "надули" 200 росіян

11:14

Чи може війна в Україні скоро закінчитися: генерал США назвав задум Путіна

11:07

РФ вдарила по енергетиці шести областей: понад 500 тисяч українців без світла

10:49

"Офіційно — холостячка": зірка "Кріпосної" ухвалила важливе рішення

10:42

Впаде на будинок чи автомобіль: п’ять ознак того, що дерево у дворі вмирає

10:32

Що означають кольори серветок для прибирання - як їх використовувати

10:24

Вода й лід усередині холодильника: як швидко усунути проблему без ремонтуВідео

09:54

Безпілотники атакували один з ключових дата-центрів ФПС Росії

09:46

Іво Бобула не впізнати: посивілий співак показав, як виглядає після схуднення

09:46

РФ перейшла до нової тактики ударів по Києву: в ISW попередили про загрозу

09:25

Гороскоп на завтра, 24 жовтня: Скорпіонам - прилив сил, Стрільцям - заздрість

09:20

Не лише для миття посуду: як використовувати кухонну губку в побуті

09:16

Україна без НАТО, РФ — з послабленням санкцій: подробиці мирного плану США

08:32

В аеропорту Японії загорівся український Ан-124 "Руслан" - перші деталі

Реклама
08:14

Зеленський заперечив особистий конфлікт з Трампом і попередив: Путін захоче всього

08:06

РФ закінчення війни не потрібне: в ISW назвали мету Кремля у переговорах

07:46

Трамп знайшов привід обійти Конституцію і заговорив про третій президентський термін

06:56

Відключення електрики та зв’язку: Луганськ атакували дрони, пошкоджено вишку

05:10

Життя вже не буде колишнім: які знаки зодіаку скоро відчують щастя

04:44

Чистий унітаз без щоденного прибирання: секрет готельних покоївок

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хамелеона за 57 с

03:36

Гороскоп для Скорпіонів на листопад 2026 року: коли почнеться смуга удачіВідео

03:33

Більшість забуває про одну деталь пральної машини: її потрібно мити після кожного прання

02:34

Простоять усю зиму і не запліснявіють: як правильно сушити гриби

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти