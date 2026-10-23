Аномальне тепло затримається в Україні: коли температура сягне +21 градуса

Південно-східний вітер забезпечить доволі високі температурні показники в усіх регіонах країни.

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Прогноз погоди в Україні на 24 та 25 жовтня / фото: УНІАН

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Якою буде погода на вихідних

Де прогнозуються тумани

Погода в Україні на вихідних, 24 та 25 жовтня, буде аномально теплою та переважно сухою. Лише в західних областях можливі невеликі опади і тумани. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, погодні умови у наступні дві доби формуватиме західна периферія потужного малорухомого антициклону з центром у районі південного Уралу та західного Казахстану.

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"Атмосферний тиск виявиться вищим за норму, що сприятиме встановленню сухої стабільної погоди, а південно-східний вітер забезпечить доволі високі температурні показники в усіх регіонах країни. Лише у західній частині малоактивний атмосферний фронт спричинить подекуди невеликі опади і тумани на тлі переважно хмарного неба", - зауважив синоптик.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні 24 жовтня

У суботу в західних регіонах України подекуди пройдуть дощі, можливий туман. На Закарпатті та Волині без істотних опадів. Температура повітря у нічний час становитиме +3…+8 градусів, у Вінницькій області до +10 градусів; вдень повітря прогріється до +10…+16 градусів.

У північних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У центральній частині країни переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. У нічний час температура становитиме +6…+11 градусів, вдень коливатиметься в діапазоні +14…+19 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові прогнозується суха і тепла погода, без опадів. Лише вночі на Одещині місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень повітря прогріється до +16…+21 градусу.

У східних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +6...+11 градусів, в денні години підвищиться до +13...+18 градусів.

Погода в Україні 24 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 жовтня

У неділю на території західних областей вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. В окремих районах очікується туман. Температура повітря вночі очікується в межах +4…+9 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У північних областях переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У центральних регіонах України утримається стійка та суха погода, без опадів. У нічний час температура становитиме +6…+11 градусів, вдень коливатиметься в діапазоні +13…+18 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові прогнозується суха і тепла погода, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +8…+13 градусів, вдень повітря прогріється до +16…+21 градусу.

У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 градусів, вдень +12…+17 градусів.

Погода в Україні 25 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що 23 жовтня на погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи. В деяких областях він зумовить дощі.

Начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань прогнозував, що в Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів.

Професор, головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова говорила, що погода в Україні у листопаді буде схожою до жовтневої. Температура повітря поступово знижуватиметься, але в загальному залишиться у межах середніх багаторічних значень і не опуститься нижче за норму.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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