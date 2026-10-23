Путініст Жерар Депардьє продав квартиру в РФ і переказав гроші ЗСУ - продюсер

Жерар Депардьє перерахував гроші, отримані від продажу квартири в Росії, на допомогу Збройним силам України, стверджує Андрій Халпахчі.

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Жерар Депардьє продав квартиру в РФ і переказав гроші ЗСУ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kanaldim.tv

Коротко:

Про вчинок Депардьє в Україні мало хто знає

Артист раніше приїжджав до України на фестиваль "Молодість"

Французький актор Жерар Депардьє, який раніше підтримував дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, продав свою нерухомість у РФ, а виручені кошти спрямував на допомогу Збройним силам України. Про це розповів український кінознавець і продюсер, багаторічний керівник кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі.

В інтерв’ю OBOZ.UA він поділився подробицями про стосунки з актором, який неодноразово приїжджав до Києва на кінофестиваль, і розповів про його вчинок, про який, за словами продюсера, в Україні мало хто знає.

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"Жерар Депардьє - дуже специфічна особистість. Безумовно, це й величезна зірка, фантастичний і чудовий актор, але іноді поводиться ну як дитина. Усі пам’ятають його дружбу з Путіним, через яку сьогодні він став для багатьох персоною нон грата. Але, з іншого боку, ніхто у нас не знає, що він продав свою квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ", - зазначив Халпахчі.

Продюсер також згадав візити французького актора на фестиваль "Молодість". За його словами, щонайменше двічі Депардьє приїжджав на захід безкоштовно. При цьому на 40-му кінофестивалі "Молодість" актор став ведучим масштабної церемонії в Національній опері України. Тоді подію підтримував телеканал "Україна", який виплатив артисту гонорар.

Що Депардьє говорив про Росію та війну в Україні

Жерар Депардьє неодноразово висловлювався щодо Росії та повномасштабної війни проти України. У 2013 році актор отримав російське громадянство.

У лютому 2023 року Депардьє назвав війну "великою нісенітницею" і заявив, що, як і раніше, вважає себе росіянином. Як повідомляло німецьке видання Augsburger Allgemeine, він також підкреслив: "Для мене нічого не змінилося. Я досі росіянин. Я люблю російську культуру".

Водночас навесні 2022 року актор заявляв, що не підтримує дії російського політичного керівництва. Він закликав сторони до переговорів і обіцяв надати фінансову допомогу у відновленні України.

Зазначимо, що у 2015 році СБУ заборонила Депардьє в’їжджати в Україну, а також внесла його до "чорного списку" Мінкульту.

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Також Юлія Мотрук зважилася на кардинальні зміни й обміняла столичну прописку на мальовничі краєвиди Закарпаття. Зірка "Дизель-шоу" зізналася підписникам, що продає свою квартиру в Києві й готова остаточно переїхати.

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Про особу: Жерар Депардьє Жерар Депардьє - французький актор театру та кіно, режисер і продюсер. За свою кар'єру, що розпочалася наприкінці 1960-х років, він зіграв у понад 200 фільмах, охоплюючи діапазон від глибоких драматичних ролей до культових комедійних образів. Депардьє - дворазовий лауреат найвищої французької кінопремії "Сезар", володар американської премії "Золотий глобус", а також нагород Каннського та Венеціанського кінофестивалів. Кавалер ордена Почесного легіону. У 2012 році Депардьє публічно відмовився від французького громадянства через високі податки на багатство. У січні 2013 року він отримав громадянство Росії, відкрито дружив із Володимиром Путіним і отримував нерухомість у регіонах РФ. Пізніше він також отримав паспорт ОАЕ. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році актор засудив дії Кремля, назвавши їх "божевільними ексцесами". Пізніше стало відомо, що він таємно продав свою російську нерухомість, а отримані кошти спрямував на допомогу Збройним силам України. При цьому Депардьє наголошував, що й надалі любить російську культуру. В останні роки репутація актора сильно постраждала через численні звинувачення в домаганнях на знімальних майданчиках. У травні 2025 року його визнали винним і засудили до 18 місяців позбавлення волі умовно.

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