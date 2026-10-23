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"Його більше немає": раптово помер відомий російський актор-пропагандист

Христина Трохимчук
23 жовтня 2026, 13:51
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У Росії раптово помер 44-річний актор фільму "Ми з майбутнього" Андрій Терентьєв.
Андрій Терентьєв помер
Андрій Терентьєв помер / колаж: Главред, фото: Стархіт, Shot

Ви дізнаєтеся:

  • Причину смерті Андрія Терентьєва
  • Чому проти актора були введені санкції Мінкульту України

У Росії раптово пішов з життя 44-річний актор Андрій Терентьєв, який здобув широку популярність завдяки ролі Спірта у фантастичному фільмі "Ми з майбутнього". Про смерть артиста повідомили росЗМІ.

Як стало відомо з російських джерел та повідомлень близьких артиста, актор помер у ніч з 19 на 20 жовтня. Причиною раптової смерті стала запущена відкрита виразка шлунка, яка спровокувала гостру серцеву недостатність та зупинку серця. Представники російської кінокомпанії "Тріїкс Медіа" висловили співчуття у зв’язку з несподіваною втратою.

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Андрій Терентьєв - причина смерті
Андрій Терентьєв - причина смерті / фото: kino-teatr.ru

"Глядачам він запам’ятався завдяки багатьом ролям у наших фільмах і серіалах. Не віриться, що його з нами більше немає. Вічна пам’ять", - заявила генеральний продюсер Інеса Юрченко.

Андрій Терентьєв зіграв головні ролі в кінопроєктах "Філін", "Підсудний" та "Втікач". Також він знімався у проектах "Морські дияволи - 4", "Питання честі", "Пілігрим", "Ми з майбутнього" та інших. Актора поховають у Казані після прощання в Санкт-Петербурзі.

Андрій Терентьєв у пропагандистському фільмі
Андрій Терентьєв у пропагандистському фільмі "Солнцепек" / фото: kino-teatr.ru

Андрій Терентьєв - санкції України

Андрій Терентьєв публічно не висловлювався з розгорнутими політичними заявами щодо повномасштабної війни в Україні. Однак у 2021 році він знявся в російському художньому фільмі "Солнцепек", присвяченому початку війни Росії проти України у 2014 році на Донбасі. Через участь у цій стрічці, яку українська сторона та Міністерство культури кваліфікували як кінопропаганду, актора було внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

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Раніше Главред повідомляв, що Юлія Мотрук зважилася на серйозні зміни в житті та переїхала зі столиці. Зірка "Дизель шоу" відверто розповіла фанатам, що продала власне житло в Києві, щоб розпочати новий етап життя та на постійній основі оселитися на Закарпатті.

Також Лариса Доліна, Анастасія Волочкова, Прохор Шаляпін та низка інших російських артистів опинилися в гучному скандалі. За інформацією ЗМІ, рекламований ними інтернет-магазин обдурив приблизно 200 клієнтів на загальну суму близько 10 мільйонів рублів.

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Про персону: Андрій Терентьєв

Андрій Терентьєв - російський актор театру та кіно, театральний режисер. Став відомим після ролі Спірта (Андрія Смирнова) у фантастичному фільмі про подорож у часі "Ми з майбутнього" режисера Андрія Малюкова. Через зйомки у фільмі "Солнцепек", який український Мінкульт кваліфікував як кінопропаганду, Андрій Терентьєв та інші актори потрапили до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

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