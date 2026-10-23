"Його більше немає": раптово помер відомий російський актор-пропагандист

У Росії раптово помер 44-річний актор фільму "Ми з майбутнього" Андрій Терентьєв.

https://glavred.net/stars/ego-bolshe-net-vnezapno-umer-izvestnyy-rossiyskiy-akter-propagandist-10806497.html Посилання скопійоване

Андрій Терентьєв помер / колаж: Главред, фото: Стархіт, Shot

Ви дізнаєтеся:

Причину смерті Андрія Терентьєва

Чому проти актора були введені санкції Мінкульту України

У Росії раптово пішов з життя 44-річний актор Андрій Терентьєв, який здобув широку популярність завдяки ролі Спірта у фантастичному фільмі "Ми з майбутнього". Про смерть артиста повідомили росЗМІ.

Як стало відомо з російських джерел та повідомлень близьких артиста, актор помер у ніч з 19 на 20 жовтня. Причиною раптової смерті стала запущена відкрита виразка шлунка, яка спровокувала гостру серцеву недостатність та зупинку серця. Представники російської кінокомпанії "Тріїкс Медіа" висловили співчуття у зв’язку з несподіваною втратою.

відео дня

Андрій Терентьєв - причина смерті / фото: kino-teatr.ru

"Глядачам він запам’ятався завдяки багатьом ролям у наших фільмах і серіалах. Не віриться, що його з нами більше немає. Вічна пам’ять", - заявила генеральний продюсер Інеса Юрченко.

Андрій Терентьєв зіграв головні ролі в кінопроєктах "Філін", "Підсудний" та "Втікач". Також він знімався у проектах "Морські дияволи - 4", "Питання честі", "Пілігрим", "Ми з майбутнього" та інших. Актора поховають у Казані після прощання в Санкт-Петербурзі.

Андрій Терентьєв у пропагандистському фільмі "Солнцепек" / фото: kino-teatr.ru

Андрій Терентьєв - санкції України

Андрій Терентьєв публічно не висловлювався з розгорнутими політичними заявами щодо повномасштабної війни в Україні. Однак у 2021 році він знявся в російському художньому фільмі "Солнцепек", присвяченому початку війни Росії проти України у 2014 році на Донбасі. Через участь у цій стрічці, яку українська сторона та Міністерство культури кваліфікували як кінопропаганду, актора було внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Юлія Мотрук зважилася на серйозні зміни в житті та переїхала зі столиці. Зірка "Дизель шоу" відверто розповіла фанатам, що продала власне житло в Києві, щоб розпочати новий етап життя та на постійній основі оселитися на Закарпатті.

Також Лариса Доліна, Анастасія Волочкова, Прохор Шаляпін та низка інших російських артистів опинилися в гучному скандалі. За інформацією ЗМІ, рекламований ними інтернет-магазин обдурив приблизно 200 клієнтів на загальну суму близько 10 мільйонів рублів.

Читайте також:

Про персону: Андрій Терентьєв Андрій Терентьєв - російський актор театру та кіно, театральний режисер. Став відомим після ролі Спірта (Андрія Смирнова) у фантастичному фільмі про подорож у часі "Ми з майбутнього" режисера Андрія Малюкова. Через зйомки у фільмі "Солнцепек", який український Мінкульт кваліфікував як кінопропаганду, Андрій Терентьєв та інші актори потрапили до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред