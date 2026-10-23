Чи може війна в Україні скоро закінчитися: генерал США назвав задум Путіна

Колишній командувач військ США в Європі переконаний, що Москва намагається домовитися з Вашингтоном і Пекіном без участі України.

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Годжес розкритикував заяви Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

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Годжес не бачить підстав для оптимізму Трампа щодо миру

Москва не пішла на жодні поступки, тиск - лише на Київ

Кремль хоче тристоронньої зустрічі з Трампом і Сі

Екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес назвав безпідставними твердження Дональда Трампа про наближення мирного врегулювання в Україні. Генерал переконаний, що Кремль не зробив на переговорах жодного кроку назустріч, а Вашингтон тисне виключно на Київ. Про це пише Welt.

Оптимістичні прогнози Білого дому пролунали після нещодавніх контактів американської сторони з Москвою. Втім, Годжес не бачить у них підстав сподіватися на швидке припинення бойових дій.

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"Ні, миру не видно. Смішно, що Трамп таке стверджує", - наголосив він.

За його оцінкою, переговорний процес наразі має однобічний характер: вимоги висувають лише одній зі сторін.

"Російська сторона не зробила жодної поступки. Трамп навіть не закликав їх до цього. Насправді він лише чинив тиск на Україну", - зауважив генерал.

Чи налаштовані США та РФ на серйозний діалог

Годжес сумнівається, що Кремль чи нинішня американська адміністрація справді налаштовані на серйозний діалог.

Показовим він вважає склад делегації, яку Вашингтон відряджав на контакти з Москвою: у попередніх зустрічах із Путіним, окрім Стіва Віткоффа, брав участь і зять президента США Джаред Кушнер.

"Саме тому адміністрація Трампа відправила замість дипломатів двох агентів з нерухомості", - іронізує генерал.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

На його думку, лідери держав континенту мають відреагувати на це і публічно висловити своє невдоволення.

"Те, що жодну іншу європейську країну не запросили до переговорів, свідчить про те, що Росія не надає Європі права голосу на переговорах", - зазначив він.

Чому тристоронній саміт може стати пасткою для Києва

Путін розраховує зустрітися з Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який заплановано на 18–19 листопада у Шеньчжені. Годжес вбачає за ініціативою Москви чіткий розрахунок.

"Росіяни намагаються скористатися відкритістю американського президента до укладення угод із Кремлем і перетягнути його на свій бік проти України", - переконаний генерал.

Він попереджає, що під час можливих переговорів за участю Китаю, Росії та Сполучених Штатів сторони "свідомо намагаються домовитися через голови українців".

Чому не варто вірити в швидке закінчення війни

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) говорив, що українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни та оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти та розрахунки.

За його словами, заяви про швидкий мир лунають на тлі посилення ескалації з боку Росії та погроз, які Володимир Путін адресує міжнародній спільноті.

"Путін – точно не за мир. Він жадає крові, аж до повного знищення нас. І сьогодні він використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті у нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м’яко кажучи", - наголосив він.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль використовує переговори зі США не для завершення війни проти України, а щоб вибити економічні поступки, які дозволять Москві й надалі фінансувати бойові дії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та країна-агресор Росія погодилися на переговори щодо завершення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.

Водночас Китай закликав Росію та Україну відновити діалог і зміцнити взаємну довіру для врегулювання війни. У Пекіні заявили, що переговори та взаємні поступки мають допомогти досягти тривалого миру.

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