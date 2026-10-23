Москва під атакою дронів: усі аеропорти закриті, у 'Москва-Сіті' евакуація

На тлі атаки з хмарочоса "IQ-квартал", де працюють профільні міністерства РФ, евакуюють людей.

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Дрони масовано атакують Москву / колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/exilenova_plus

Коротко:

Чотири аеропорти Москви зупинили рейси через атаку дронів

У Шереметьєво евакуюють пасажирів через повітряну тривогу

У "Москва-Сіті" також проводиться евакуація

Вдень 23 жовтня столицю країни-агресора Росії масовано атакують дрони. Усі чотири аеропорти Москви - Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський - тимчасово припинили обслуговування рейсів. Про це повідомила Росавіація.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив про начебто знищення безпілотників, які прямували до російської столиці.

відео дня

За його словами, протягом дня російська протиповітряна оборона нібито збила щонайменше 14 БпЛА.

Небо над Москвою зараз повністю закрите. А в аеропорту Шереметьєво відбувається евакуація пасажирів на тлі "повітряної тривоги".

Водночас Telegram-канал Astra пише, що у "Москва-Сіті" проводиться евакуація у вежі "IQ-квартал". Вона відбувається на тлі атаки безпілотників на столицю.

"У "IQ-кварталі" розташовано кілька урядових відомств, зокрема Міністерство економічного розвитку РФ, Міністерство промисловості та торгівлі, Міністерство цифрових технологій та Росстандарт", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що 10 пасажирських авіарейсів зараз знаходяться над Москвою без змоги виконати посадку. Загально відмінено чи затримано вже приблизно 340 рейсів.

Також відомо, що у московському аеропорту Шереметьєво лежать уламки БПЛА.

Чому удари по Москві є викликом для Кремля

Військовий експерт, полковник запасу Генштабу ЗСУ Олег Жданов говорив, що атаки безпілотників по Москві та прилеглих районах створюють для російської влади новий виклик.

За його словами, Кремль намагається не лише мінімізувати практичні наслідки таких ударів, а й контролювати інформаційний простір, щоб не допустити зростання тривожних настроїв серед населення.

"Російська влада всіляко намагається приховувати інформацію – аж до блокування інтернету та публічних покарань тих, хто знімає відео прильотів і викладає його в мережу. Більше того, влада навіть не оголошує повітряну тривогу, що викликає обурення у частини росіян. Все це робиться для того, щоб не створювати паніку серед населення", - наголосив він.

Удари по Москві - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 22 жовтня під удар потрапив 75-й арсенал Міноборони Росії в Серпухові Московської області. За даними OSINT-аналітиків, вибух пролунав саме на території цього підприємства, яке є військовою частиною № 42708.

17 жовтня в аеропортах Москви відмінили чи затримали більше 370 рейсів через атаки безпілотників. В аеропорту "Внуково" затримали 62 рейси, ще 39 відмінили. В "Домодєдово" - 23 затримали та 8 відмінили. У "Шерємєтьєво" - 104 рейси перенесли, а 135 відмінили.

З вечора 9 жовтня до ранку 10 жовтня українські дрони атакували Москву. Через загрозу БПЛА в аеропортах столиці країни-агресорки Росії затримали майже 300 рейсів.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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