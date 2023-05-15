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Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ - The Washington Post

Анна Ярославська
15 травня 2023, 09:00 оновлено 15 травня, 09:10
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Які позиції російських військ пропонував розкрити ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин, не уточнюється.
ПВК Вагнера, Євген Пригожин
Євген Пригожин нібито звернувся з "екстраординарною" пропозицією до Києва / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нібито пропонував Україні розкрити дані про позиції військ РФ в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат. Українська сторона не погодилася на цю пропозицію. Про це пише The Washington Post з посиланням на секретні документи Пентагону, які потрапили в Мережу через платформу Discord.

"Наприкінці січня, коли його (Пригожина, - ред.) найманці тисячами гинули в боях за зруйноване місто Бахмут, власник ПВК Вагнер Євген Пригожин зробив Україні екстраординарну пропозицію. Пригожин сказав, що якщо українське командування виведе своїх солдатів з району навколо Бахмута, він передасть Києву інформацію про позиції російських військ, які Україна може використовувати для нападу на них", - пише видання.

Пригожин нібито передав цю пропозицію своїм "контактам в управлінні військової розвідки України, з якими він підтримував секретний зв'язок в ході війни".

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Журналісти пишуть, що Пригожин публічно ворогував з російськими воєначальниками, які не змогли озброїти та поповнити запаси його бойовиків.

"Але він також є союзником президента Росії Володимира Путіна, який цілком може розцінити пропозицію Пригожина обміняти життя бійців "Вагнера" на російських солдатів як зраду", - йдеться у публікації.

При цьому в документі не уточнюється, які позиції російських військ пропонував розкрити ватажок "вагнерівців".

"Два українських чиновника підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв з управлінням української розвідки, відомим як ГУР. Один з чиновників сказав, що Пригожин неодноразово робив пропозицію щодо Бахмута, але Київ відхиляв її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і вважали його пропозиції нещирими", - зазначає WP.

У Вашингтоні теж не повірили таким намірам ватажка "вагнерівців", розповів офіційний представник США.

У документах також йдеться про боротьбу за владу між Пригожиним і вищими посадовими особами РФ, включаючи міністра оборони Сергія Шойгу.

The Washington Post також зазначає, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю не підтвердив контакти з Пригожиним.

До слова, газета The Washington Post прибрала з розшифровки інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке вийшло на сайті видання 13 травня, фрагмент, в якому журналісти просять його прокоментувати інформацію про неофіційні контакти ГУР України та ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина.

Зараз на сайті WP опублікована скорочена версія розшифровки. Версія без скорочень доступна у веб-архіві.

Ситуація в Бахмуті

Ватажок бойовиків Вагнера Євген Пригожин 12 травня заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" Берховське водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть в село Берхівка, почнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.

14 травня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. За її словами, силам оборони вдалося захопити понад десять позицій російських окупантів.

Дані інтерактивної карти DeepState станом на 15 травня свідчать, що Сили оборони України продовжують просування на Бахмутському напрямку в Донецькій області та вибили російських окупантів з нових позицій. У самому місті не припиняються запеклі бої.

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