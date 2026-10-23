Погода в Україні готує сюрприз: про що попередили синоптики

В більшості областей України попри опади очікується комфортна температура.

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Прогноз погоди в Україні 24-26 жовтня / фото: УНІАН

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Де очікуються опади на вихідних

Як зміниться температура в Україні у найближчі дні

Як зміниться погода в Україні на початку наступного тижня

Погода в Україні у найближчі дні буде дощовою через проходження атмосферного фронту через правобережжя. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У найближчі ночі опади можуть зачепити Київську, Херсонську області та подекуди Крим. 24-25 жовтня помірні дощі очікуються у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

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"Решта регіонів залишаться без опадів, особливо лівобережжя в полі підвищеного атмосферного тиску, тому тут плануватиме більш спокійна погода, переважно з сонячними проясненнями. І якщо підсумувати, то надалі вже бачимо, що в неділю опади припинятимуться", - попередили синоптики.

Погода в Україні 24 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

З понеділка, 26 жовтня, новий атмосферний фронт із Заходу буде надходити до території України і впливатиме вже на західні та північні області, знову приносячи туди помірні та невеликі дощі.

Як зміниться температура в Україні 24-26 жовтня

Температура у найближчі дні все ще буде комфортною. В нічні години синоптики прогнозують +7+14 градусів, у західних областях - +2+7 градусів. У високогір'ї Карпат температура знизиться навіть до 0 градусів.

Погода в Україні 25 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Вдень у більшості областей України буде +11+18 градусів. Дещо теплішу погоду прогнозують у південних регіонах.

"Надалі температурний фон істотних змін зазнавати не буде. Якщо узагальнити, то в найближчі кілька діб він буде досить одноманітний, з певною прохолодою в нічні години по заходу нашої країни", - додали в Укргідрометцентрі.

Погода в Україні 26 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що до 25 жовтня погода в Україні буде аномально теплою та переважно сухою. Лише в західних областях можливі невеликі опади і тумани.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня на погоду в Україні впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи. В деяких областях він зумовить дощі.

Напередодні стало відомо, що погода в Україні у листопаді буде схожою до жовтневої. Температура повітря поступово знижуватиметься, але в загальному залишиться у межах середніх багаторічних значень і не опуститься нижче за норму.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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