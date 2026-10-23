Серед повернутих - 90-річна жінка: Україна та РФ провели обмін цивільними

Також в Україну повернулися жінка з дитиною, яка на момент вторгнення РФ тимчасово перебувала в Маріуполі.

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Росія та Україна здійснили обмін цивільними особами / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/dmytro_lubinetzs

Коротко:

Україна та РФ обмінялися цивільними

Серед повернутих є жінка після інфаркту та інсульту

У п'ятницю, 23 жовтня, до України вдалося повернути сімох цивільних українців. Серед них – 90-річна жінка. Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

"Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних. Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, серед тих, хто нарешті вдома, - 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання.

"З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування", - наголосив Лубінець.

Він додав, що також вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини. Коли почалося повномасштабне вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі.

"Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста, вона не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Наразі вони вже вдома. Хоч і потребують психологічної підтримки, але щасливі бути на рідній землі", - підсумував омбудсман.

Відео з обміну цивільними можна переглянути за посиланням.

Обміни з РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 жовтня в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

17 вересня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про повернення 252 тіл загиблих. Після репатріації тіла мають бути передані слідчим і експертам для ідентифікації та судово-медичних досліджень.

26 червня Україна та Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 160 наших захисників. Вони перебували у полоні з 2022 року.

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Про персону: Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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