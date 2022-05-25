"Я як шафа в Бородянці": стильна Олена Зеленська здивувала зміною іміджу

Олена Зеленська / соцмережі

Перша леді України Олена Зеленська виступила в Українському домі в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Перша леді розповіла слухачам про гуманітарну ситуацію в Україні і показала фотографії українських міст до і після нападу Росії.

Дружина президента поспілкувалася з учасниками дискусії за допомогою відеозв'язку. На онлайн-зустрічі Зеленська з'явилася в несподіваному образі.

Олена Зеленська розпустила волосся, одягла костюм шоколадного відтінку і зробила легкий макіяж. Відповідні фотографії з'явилися на офіційній сторінці першої леді в Instagram.

Багато хто помітив зміну образу першої леді та залищились зачаровані її зовнішнім виглядом.

"Мої співрозмовники - в затишному далекому містечку. Я в Києві, який намагається відновитися після обстрілів, але мені здається, що весь цивілізований світ розуміє, через що ми зараз проходимо, - зазначила вона. - На питання " як ви там тримаєтеся?" сказала, що я як та шафка в Бородянці. Ми зараз всі так".

Нагадаємо, кухонна шафка стала справжнім символом стійкості українців у боротьбі з нелюдською російською армією. Вона уціліла і залишилася висіти на стіні повністю зруйнованої багатоповерхівки в деокупованій Бородянці Київської області. Відтепер вон - надбання музейного фонду України.

Нагадаємо, 8 травня перша леді України зустрілася з першою леді США Джилл Байден в Ужгороді. Це було перша поява Олени Зеленської з моменту масштабного вторгнення Росії в Україну.

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