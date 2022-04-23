"Ховатися - це щохвилинне Приниження": Олена Зеленська розповіла, за що особливо зла на росіян

При цьому перша леді країни, дружина президента Олена Зеленська в категоричному Тоні зазначила, що загроза для життя нависла над кожним жителем України.
Дружина президента України Олена Зеленська дала великий коментар з приводу того, як вирішуються питання її безпеки під час війни, яку розв'язала Росія проти України. Про це перша леді розповіла в інтерв'ю турецькому порталу Anadolu Agency.
Дружина президента зізналася, що відчуває себе приниженою через те, що повинна ховатися. Хоча це необхідно з міркувань безпеки.
При цьому Зеленська зазначила, що загроза для життя нависла над кожним жителем України. І цього перша леді ніколи цього не пробачить росіянам.
"Ховатися - це приниження. Я відчуваю це приниження щохвилини. Я ніколи цього не пробачу. А загроза для життя постійно існує для кожного з нас - для всіх жінок, чоловіків і дітей України. Очевидно, всіх нас знищити неможливо. І всякий, хто вціліє, назавжди збереже це почуття", – сказала Зеленська.
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Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю чеському тижневику Respekt висловилася про звірства окупантів і розповіла, чому підлеглі Путіна перетворюються на маніяків.
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