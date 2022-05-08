Вперше з початку війни Олена Зеленська опублікувала свіжі фото

Олена Зеленська показала свої свіжі фото / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії поділилася новими фотографіями. Знімки було зроблено під час відеоконференції з колегами дружини українського лідера.

Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис про друзів. Вона розповіла про спілкування "зі спорідненими душами" - першою леді Литви Діаною Науседене і першою леді Франції Бріжит Макрон.

"Як добре чути голоси друзів. Як важливо поставити просте запитання "Як ти?" і відповісти на нього самому. Це дуже важливо для кожного з нас кожен день війни", – написала дружина Володимира Зеленського.

За словами Зеленської, Бріжит Макрон і Діані Науседен довелося вислухати багато слов вдячності за допомогу Україні у війні, за те, як прийняли у себе українських жінок і дітей.

Олена Зеленська провела відеоконференцію з Бріджит Макрон і Діаною Науседене / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України додала, що в Литві змінили вісім законів, щоб українці могли користуватися всіма перевагами громадян цієї країни, зокрема, безкоштовними ліками та медичною допомогою. У Вільнюсі створюється абсолютно новий проект - Український центр.

"З пані Діаною запланували розвивати його так, щоби там були мовні курси, можливості для отримання психологічної допомоги. Щоби центр став українським серцем Литви - місцем проведення конференцій, зустрічей, щоб допомагав нашим громадянам інтегруватися. До речі, Український центр - це тепер офіційна назва, ми погодили її якраз під час цього відеоспілкування", – додала Олена Зеленська.

Олена Зеленська / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Також вона подякувала Франції, яка прийняла на лікування 45 українських дітей з онкологією.

"Четверо з цих пацієнтів прибули до Франції днями в рамках нашої програми евакуації онкохворих дітей через Львів та Польщу", – написала Зеленська.

У французьких школах вже навчається 14 тисяч 300 українських учнів.

"Словом, ось що такі по-справжньому близькі країни і відносини. Дружба, яка формується у таких в мовах, буде найміцнішою. Спасибі, друзі! Чекаю, коли зможемо обійнятися при особистій зустрічі", – резюмувала дружина українського лідера.

Як повідомляв Главред, українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якої не вистачатиме робочої сили.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення за добу 16 квітня в Україну з Польщі повернулося більше людей, ніж виїхало.

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