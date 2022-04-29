Олена Зеленська розповіла, як війна змінила президента України

Олена Зеленська / соцмережі

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що її чоловік, президент Володимир Зеленський завжди був людиною, на яку можна покластися, і не змінився через війну.

За її словами, глава держави - людина, яка ніколи не підведе і вистоїть до кінця.

"Ви повинні розуміти, що він завжди був таким. Просто зараз весь світ побачив те, що раніше, можливо, не всім було зрозуміло", - сказала в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita Олена Зеленська.

Перша леді зазначила, що часто чує питання про те, як війна вплинула на Володимира, проте продовжує стверджувати, що він завжди був таким.

У той же час на інше питання, чи радить дружина президента що-небудь своєму чоловікові, Зеленська відповіла: "не думаю, що президент будь-якої країни потребує порад від своєї сім'ї".

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