"Офіс призову" замість ТЦК: нардеп розповів про реформу мобілізації в Україні

Міноборони пропонує передати поліції деякі функції територіальних центрів комплектування.

Народний депутат розповів про реформу мобілізації в Україні

Коротко:

В Україні може з'явитися "Офіс призову"

Остаточні рішення ухвалюватиме Верховна Рада

В Україні розглядається можливість реформування територіальних центрів комплектування (ТЦК) з подальшим розподілом їхніх функцій. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю LIGAnet.

"Намагаються розділити деякі функції ТЦК. Соціальну функцію та функцію призову, розмістити їх у різних будівлях і назвати їх "Офіс призову" або "Офіс комплектування". Буде слово "офіс". Як є Офіс президента, Офіс генерального прокурора. Так і тут буде", - сказав він. відео дня

За його словами, в рамках реформи мобілізації в Україні Міноборони пропонує перекласти на поліцію деякі функції територіальних центрів комплектування.

"Що це змінить? Це питання до людей, нехай самі подумають. Тут головне питання: була одна з пропозицій, щоб цими функціями (мобілізації - ред.) займалася поліція. Чи змінить це щось? Бо, наскільки я знаю, поліція не дуже горить бажанням переймати ці функції. Якщо це станеться, до поліції буде таке саме ставлення, як зараз до ТЦК", - міркує нардеп.

На думку Костенка, такий підхід не є реформою ТЦК, а є "перекладом проблем на плечі поліції".

Костенко підкреслив, що остаточні рішення ухвалюватиме Верховна Рада, адже "для багатьох змін потрібні зміни в законах".

Водночас парламентарій наголосив, що Росія активно намагається зірвати мобілізацію в Україні. Зокрема, через інформаційні кампанії та розкрутку недовіри до ТЦК і СП.

Коли оприлюднять реформу щодо мобілізації Народний депутат Федір Веніславський у коментарі журналістці 24 каналу заявив, що у квітні в Україні можуть з'явитися нові ініціативи щодо мобілізації, однак поки що жодних конкретних змін не прийнято. За його словами, головна мета майбутніх нововведень — зменшити конфлікти між співробітниками ТЦК та громадянами й усунути відчуття несправедливості під час мобілізації. Серед можливих змін — посилення контролю за діями представників ТЦК. Зокрема, йдеться про використання нагрудних бодікамер та притягнення до відповідальності у разі порушень. Веніславський підкреслив, що нинішня система мобілізації забезпечує понад 90% потреб Збройних сил у поповненні. При цьому рекрутингові механізми поки що не можуть повністю замінити роботу ТЦК, тому реформи не повинні послабити обороноздатність країни.

Мобілізація в Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні активно обговорюють можливе посилення мобілізації через нові підходи до обліку військовозобов'язаних, перевірки даних та перегляду бронювань. Планується більш жорсткий контроль за тими, хто самовільно покинув частини, та підвищення ефективності бронювань для оборонної промисловості.

Крім того, в Україні триває воєнний стан, а разом з ним — і загальна мобілізація. Водночас держава продовжує вдосконалювати систему обліку військовозобов'язаних, переходячи до більш цифрової моделі контролю. З 1 квітня 2026 року набирають чинності чергові зміни, які вплинуть як на громадян, так і на бізнес. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

Нагадаємо, що на блокпостах в Україні водії часто не знають, чи зобов'язані вони виходити з автомобіля під час перевірки документів. Адвокат Ірина Цибко пояснила, що військові та ТЦК не можуть вимагати цього, а поліція — лише у випадках підозри, розшуку або загрози безпеці.

Читайте також:

Про особу: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

