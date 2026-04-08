Пугачова вирішила позбутися останнього зв’язку з Москвою — деталі

Алла Пугачова прийняла важливе рішення.

https://glavred.net/starnews/pugacheva-reshila-izbavitsya-ot-posledney-svyazi-s-moskvoy-detali-10755218.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова — новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

Алла Пугачова продає єдину нерухомість у Москві

Чому співачка змінила свої плани

Російська артистка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, зважилася на важливий крок, що розриває її зв'язки з терористичною РФ. Як повідомляють російські ЗМІ, співачка позбудеться єдиної нерухомості в Москві.

За інформацією з близького оточення Примадонни, вона продає простору квартиру, в якій жила після розлучення з Філіпом Кіркоровим. За нерухомість площею 303 квадратних метри Алла може виручити близько півмільярда рублів.

відео дня

Алла Пугачова розриває зв'язки з РФ / фото: instagram.com, Максим Галкін

П'ятикімнатна квартира з панорамним видом на храм Христа Спасителя розташована в одному з найдорожчих будинків столиці. Цікавою деталлю є сусідство артистки з Філіпом Кіркоровим — після розставання пара продовжувала жити в кроковій доступності один від одного.

Алла Пугачова живе на Кіпрі / фото: instagram.com, alin.ka_17

Дорогу нерухомість Пугачова отримала в подарунок від колишнього зятя Руслана Байсарова і спочатку планувала залишити її онукові, Дені Байсарову. Виявилося, що плани артистки змінилися — ріелтори вже активно пропонують квартиру разом з усім оздобленням заможним покупцям, поки сама Примадонна насолоджується життям на Кіпрі далеко від терористичної РФ.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред